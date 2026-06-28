El padre de Nico Paz revela dónde jugará el argentino la próxima temporada

Pablo Paz, padre y agente del argentino Nico Paz, confirmó que el futbolista continuará en el Como, dirigido por Cesc Fàbregas, y explicó que tanto el club como el Real Madrid consideraron que seguir un año más en Italia, disputando la Champions League, era la mejor opción para su crecimiento. En declaraciones realizadas a la plataforma deportiva 'Flashscore' desde el interior del Estadio de Dallas donde se jugó el Argentina contra Jordania, en el que Nico Paz fue titular, el padre aseguró que la voluntad de su hijo era permanecer en el equipo italiano.

"Ha sido una decisión difícil porque el Real Madrid lo quería mucho, pero también ellos consideraron que otra temporada en Italia, con la posibilidad de jugar la Champions League, sería la mejor opción para su crecimiento. Si se ejerce la cláusula de recompra, podrá volver a Madrid en el futuro", explicó el papá del jugador. "Todavía quedan por definir y ajustar algunos detalles, como por ejemplo el precio", dijo, al subrayar que Nico Paz "está feliz porque en Como se encuentra muy bien y se siente muy valorado". Pablo Paz aseveró que cree que es la mejor elección para su hijo y que se encuentra "muy a gusto" en Italia. "Ha sido recibido de la mejor manera y lo tratan con mucho cariño en todos los aspectos. También el lado humano es muy importante y eso lo hace estar tranquilo". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE