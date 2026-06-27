El polémico gesto de Valverde cuando Bielsa lo sacó en plena caída ante España

Marcelo Bielsa volvió a quedar en el centro de la polémica después de la eliminación de dura Uruguay del Mundial 2026. Tras reemplazar al portero Fernando Muslera por su error ante España, el seleccionador sorprendió con otra decisión: sacó al capitán Fede Valverde cuando perdían 1-0. El volante del Real Madrid fue reemplazado por Federico Viñas y su reacción no pasó inadvertida. Al irse del campo, pasó por detrás de Bielsa sin saludarlo ni mirarlo.

En cambio, se dirigió directamente hacia los integrantes del cuerpo técnico en el banquillo y mientras hablaba con ellos, se cubrió la boca con la camiseta para evitar que pudiera revelarse lo que decía. El gesto fue interpretado como una muestra del malestar que atraviesa el plantel charrúa y volvió a alimentar las versiones sobre una relación desgastada entre Bielsa y varios de sus futbolistas. Desde antes del Mundial, el entrenador argentino llegó cuestionado por parte de la prensa y de los hinchas, en medio de rumores sobre diferencias internas con algunos referentes del equipo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En el aspecto futbolístico, el ingreso de Viñas no logró modificar el desarrollo del encuentro. El delantero completó tres de los cinco pases que intentó y remató solo una vez al arco, aunque sin éxito.

La supuesta discusión entre el DT y referentes de Uruguay