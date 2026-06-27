El polémico gesto de Valverde cuando Bielsa lo sacó en plena caída ante España

Marcelo Bielsa volvió a quedar en el centro de la polémica después de la eliminación de dura Uruguay del Mundial 2026. Tras reemplazar al portero Fernando Muslera por su error ante España, el seleccionador sorprendió con otra decisión: sacó al capitán Fede Valverde cuando perdían 1-0.
El volante del Real Madrid fue reemplazado por Federico Viñas y su reacción no pasó inadvertida. Al irse del campo, pasó por detrás de Bielsa sin saludarlo ni mirarlo.
En cambio, se dirigió directamente hacia los integrantes del cuerpo técnico en el banquillo y mientras hablaba con ellos, se cubrió la boca con la camiseta para evitar que pudiera revelarse lo que decía.
El gesto fue interpretado como una muestra del malestar que atraviesa el plantel charrúa y volvió a alimentar las versiones sobre una relación desgastada entre Bielsa y varios de sus futbolistas.
Desde antes del Mundial, el entrenador argentino llegó cuestionado por parte de la prensa y de los hinchas, en medio de rumores sobre diferencias internas con algunos referentes del equipo.
En el aspecto futbolístico, el ingreso de Viñas no logró modificar el desarrollo del encuentro. El delantero completó tres de los cinco pases que intentó y remató solo una vez al arco, aunque sin éxito.
La supuesta discusión entre el DT y referentes de Uruguay
Fede Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Sergio Rochet fueron los futbolistas que mantuvieron una reunión privada con Bielsa y le cuestionaron algunas decisiones, según pubicó El Espectador.
El primero fue la intensidad de los entrenamientos, explicándole que los futbolistas no aguantan de esa forma y terminan muy cansados luego de las prácticas, por lo que le pidieron cambiar las formas.
También le expresaron cómo querían jugar ante España en el partido decisivo: con un bloque bajo y de contragolpe. A raíz de esto, Bielsa convocó a una reunión con todo el plantel, lo que derivó en más conflictos.