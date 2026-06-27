Destapan al elegido: el técnico que ya busca Uruguay para suplir a Bielsa

El paso de Marcelo Bielsa por la Selección de Uruguay llegó a su fin. Luego de la dolorosa eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, el entrenador argentino confirmó que dejará su cargo, tal como lo había adelantado antes de que comenzara el torneo. El técnico entendió que su ciclo está cumplido tras el fracaso deportivo. En sus declaraciones después del último partido, Bielsa no puso excusas y asumió toda la culpa. El estratega calificó la actuación como una gran decepción y aseguró que no le deja nada positivo al fútbol uruguayo, ya que los resultados anteriores en la Copa América y las Eliminatorias pierden valor ante este golpe mundialista.





Con la salida de Bielsa, la Asociación Uruguaya de Fútbol necesita encontrar un nuevo director técnico de manera urgente. En los pasillos de la dirigencia hay un nombre que suena con muchísima fuerza y que está por encima de cualquier otro: Marcelo Gallardo. El exitoso exentrenador de River Plate se encuentra actualmente sin equipo y es el principal objetivo de los directivos charrúas. Gallardo conoce muy bien el balompié de ese país, ya que allí terminó su carrera como futbolista y además comenzó su etapa como técnico dirigiendo al club Nacional. Esta no es la primera vez que los uruguayos buscan contratarlo, pero ahora la oportunidad parece ser la definitiva. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Tras tener una salida complicada de River Plate debido a una racha de malos resultados, Gallardo ha estado descansando de las canchas. Sorprendentemente, reapareció en este Mundial 2026 trabajando como comentarista de televisión para la cadena ESPN, analizando solamente los partidos de la Selección de Argentina.