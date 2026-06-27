El peor del Mundial: el salario del DT de Cabo Verde que avergüenza a Uruguay

Cabo Verde ha escrito con letras doradas su nombre en las historias de los mundiales y esto también gracias a su entrenador, Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, quien tiene el peor salario del torneo.
El Mundial 2026 ha regalado una de las mayores sorpresas de los últimos tiempos. La Selección de Uruguay se quedó fuera de la competencia en la fase de grupos tras perder 1-0 contra España, un resultado que desató la tristeza en todo el país sudamericano.
Mientras los uruguayos lloraban su eliminación, en otra parte del mundo se celebraba un verdadero milagro deportivo. Al mismo tiempo, la selección de Cabo Verde lograba una histórica clasificación a los dieciseisavos de final en lo que es su primera participación en una Copa del Mundo.
El equipo africano consiguió su pase a la siguiente ronda gracias a un valiente empate sin goles ante Arabia Saudita. Este resultado, sumado a la caída de los sudamericanos, desató la locura de un plantel que llegó al torneo sin reflectores y ahora está en boca de todos.
La otra cara de la moneda se vive en el entorno de Uruguay, donde los aficionados y la prensa no han tenido piedad. El principal señalado por este fracaso histórico es el director técnico argentino Marcelo Bielsa, quien recibió duras críticas tras el pitazo final.
Los seguidores de la Celeste le reclaman con fuerza una decisión táctica muy específica durante el partido contra España. Bielsa decidió sacar de la cancha a Federico Valverde, la gran figura del equipo, justo cuando Uruguay más necesitaba atacar para buscar el resultado.
Esta polémica sustitución rompió la paciencia de los hinchas y aceleró los problemas internos. Según informan varios medios uruguayos, el ambiente en el camerino está completamente roto y existen profundas diferencias entre el cuerpo técnico y los futbolistas.
Debido a esta tensa situación y al mal resultado deportivo, todo indica que Marcelo Bielsa no continuará en el cargo. Su ciclo al frente de la selección charrúa, que comenzó en mayo de 2023, estaría transitando por sus últimos días de manera muy amarga.
La eliminación golpea con más fuerza cuando se revisan los números económicos de ambos banquillos. El entrenador argentino percibe un salario millonario con la Celeste, el cual está cercano a los cuatro millones de dólares anuales.
En un contraste que estremece al mundo del fútbol, el director técnico de Cabo Verde ha demostrado que el dinero no lo es todo. Pedro Leitão Brito, mejor conocido en este Mundial como "Bubista", ha liderado esta gesta ganando una cantidad muchísimo menor.
El estratega caboverdiano recibe un sueldo anual de apenas 125 mil dólares, una cifra muy distante de los millones que se manejan en las grandes potencias futbolísticas. A pesar de la enorme diferencia económica, Bubista logró meter a su país entre los mejores del planeta.
Este éxito no es una casualidad del momento, sino el fruto de un proceso largo y muy respetado. El técnico lleva más de seis años al frente de la selección de Cabo Verde, puesto que asumió con mucha ilusión a inicios del año 2020.
Durante su extenso proceso, el entrenador ha dirigido un total de 66 partidos oficiales con el equipo africano. Ahora, gracias a su esfuerzo y al de sus jugadores, tendrá la oportunidad de sumar un encuentro más en una instancia con la que su país solo podía soñar.
Los dirigidos por Bubista ya se preparan para el reto más grande de sus vidas en la ronda de eliminación directa. El destino los ha colocado frente a un rival de máxima exigencia para demostrar de qué están hechos en la cancha.
La histórica selección de Cabo Verde se medirá contra la poderosa Argentina en los dieciseisavos de final. El partido de ensueño se disputará el próximo viernes 3 de julio en la ciudad de Miami, donde buscarán seguir alimentando su hermoso cuento de hadas.