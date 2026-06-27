De la Fuente lo perdería en el Mundial: "Seguramente tenga la clavícula rota"

Las alarmas se encendieron en la selección española: Yeremy Pino acabó el partido ante Uruguay con una lesión en la clavícula izquierda tras caer mal en un choque, por lo que está pendiente de pruebas para conocer el alcance de la lesión. "Lástima la lesión de Yeremy, veremos a ver de qué grado es. Puede ser una lesión de clavícula. Está sufriendo mucho. Mañana (hoy) pasará unas pruebas. Seguramente tenga la clavícula rota", aseguró el técnico Luis de la Fuente tras el partido.

Un grado de lesión que se conocerá ya de vuelta en Chattanooga (Tennessee) procedentes de Guadalajara (México), donde se disputó el partido. Yeremy Pino sufrió la caída en el minuto 87 y, tras unos minutos tendido en el terreno de juego, pudo volver al campo, ya que a España no le quedaban más cambios, pero muy mermado por el dolor. "Ha hecho una heroicidad", declaró De la Fuente, que, dependiendo de las pruebas médicas, podría perder a un jugador que ha entrado al campo como suplente frente a Arabia Saudita y Uruguay. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Cabe mencionar que España no podrá sustituirlo aunque el jugador del Crystal Palace sufra una lesión que le impida continuar en la Copa del Mundo, según estipula el reglamento de la competición.

El artículo 24.2 del reglamento de la competición estipula que esos cambios tan solo se pueden hacer hasta 24 horas antes del comienzo del primer partido de la selección implicada, aunque deja una puerta abierta a casos especiales que no especifica. "Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad a más tardar 24 horas antes del primer partido de la selección en el Mundial. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA", indica. Fue el caso, por ejemplo, de la selección argentina que sustituyó al central Franco Balerdi por Marcos Senesi, apenas cuatro días antes de su debut en el Mundial.