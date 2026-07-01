Aguirre tras eliminar a Ecuador: "Solo me falta un whisky, no le digas a nadie"

Javier 'Vasco' Aguirre calificó el triunfo de México sobre Ecuador en los16avos de final del Mundial 2026 como el mejor en su carrera como entrenador, pero confió en ir por más en el certamen.
"Me ha tocado ganarle a Brasil en una Copa América; a Italia, a otros grandes equipos, pero como la victoria de hoy, ninguna, porque fue en casa con nuestra gente", señaló el seleccionador mexicano en rueda de prensa.
México venció a los ecuatorianos por 2-0 para clasificarse a los octavos de final, después de haber sufrido una temprana eliminación en Qatar 2022. Aguirre celebró el rendimiento de sus futbolistas, aunque advirtió de que ya piensa en el encuentro del domingo contra el RD Congo o Inglaterra.
"A los congoleños los conocí cuando dirigí a Egipt, tienen figuras en Europa, son unos atletas. De Inglaterra hay poco qué decir, cuenta con jugadores del más alto nivel y tienen la mejor liga del mundo, la Premier. Tengo gente en el partido de mañana entre los dos equipos y esperamos llegar bien preparados", explica.
Aunque los mexicanos fueron superiores en el Estado Azteca, el técnico reconoció que no todo fue perfecto y quedó disconforme con el desaprovechamiento de los contragolpes en la segunda mitad.
"Fue difícil doblegar a Ecuador, pero fuimos valientes, trabajamos el partido y en la segunda parte los chicos fueron inteligentes, aunque nos regalaron par de contras y no las supimos aprovechar", dijo.
Bromista, como suele ser con los medios, Aguirre confesó que para tener una jornada completa solo le faltaba tomarse un trago de whisky, pero que no tiene en su habitación en el hotel.
"Ayer nació mi tercer nieto y trajo torta bajo el brazo (...) Ahorita mismo me falta un whisky, cortito, sin hielo, es lo único que me falta hoy, no tengo en la habitación, se me acabó, no le digas a nadie", expresó el DT, provocando las risas de los periodistas en la conferencia.
Para finalizar, Aguirre apuntó que México merece estar entre los 16 mejores del Mundial, pero que trabajan para llegar más lejos en el torneo.
Si el 'Tri' le gana al RD Congo o a Inglaterra, igualará su actuación en Mundiales, conseguida las dos veces anteriores cuando fue sede, en 1970 y 1986.
"Estamos muy motivados, lo primero será recuperar a los jugadores que terminaron muy cansados; después a seguir trabajando", cerró Aguirre.