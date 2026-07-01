Aguirre tras eliminar a Ecuador: "Solo me falta un whisky, no le digas a nadie"

Javier 'Vasco' Aguirre calificó el triunfo de México sobre Ecuador en los16avos de final del Mundial 2026 como el mejor en su carrera como entrenador, pero confió en ir por más en el certamen. "Me ha tocado ganarle a Brasil en una Copa América; a Italia, a otros grandes equipos, pero como la victoria de hoy, ninguna, porque fue en casa con nuestra gente", señaló el seleccionador mexicano en rueda de prensa.

México venció a los ecuatorianos por 2-0 para clasificarse a los octavos de final, después de haber sufrido una temprana eliminación en Qatar 2022. Aguirre celebró el rendimiento de sus futbolistas, aunque advirtió de que ya piensa en el encuentro del domingo contra el RD Congo o Inglaterra. "A los congoleños los conocí cuando dirigí a Egipt, tienen figuras en Europa, son unos atletas. De Inglaterra hay poco qué decir, cuenta con jugadores del más alto nivel y tienen la mejor liga del mundo, la Premier. Tengo gente en el partido de mañana entre los dos equipos y esperamos llegar bien preparados", explica. Aunque los mexicanos fueron superiores en el Estado Azteca, el técnico reconoció que no todo fue perfecto y quedó disconforme con el desaprovechamiento de los contragolpes en la segunda mitad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Fue difícil doblegar a Ecuador, pero fuimos valientes, trabajamos el partido y en la segunda parte los chicos fueron inteligentes, aunque nos regalaron par de contras y no las supimos aprovechar", dijo.