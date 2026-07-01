Chilavert cruzó a Larissa Riquelme: durísima frase contra la 'Novia del Mundial'

Larissa acaba de superar los 2 millones de seguidores en Instagram y agradeció el apoyo: "Cada uno de ustedes forma parte de este sueño. Gracias por estar, por apoyarme y por hacer que sigamos creciendo juntos. Y quiero hacer una promesa. Si llegamos a los 3 millones de seguidores, voy a elegir a un ganador y le voy a entregar un premio en efectivo para que lo use en lo que más desee: cumplir un sueño, hacer las compras del súper, darse un gusto o invertirlo en lo que necesite".