Chilavert cruzó a Larissa Riquelme: durísima frase contra la 'Novia del Mundial'

El histórico exarquero respondió luego de que la modelo cuestionara a quienes criticaron a Paraguay antes del triunfo ante Alemania.
La selección de Paraguay logró la hazaña el lunes en Boston tras eliminar a una de las grandes candidatas como Alemania y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde se medirá ante la Francia de Kylian Mbappé. El portero Orlando Gill fue la figura al tapar dos penales que definió la clasificación guaraní.
Una de las que presenció esa histórica victoria en el estadio de Boston fue Larissa Riquelme. La recordada 'Novia del Mundial 2010' ahora se desempeña como periodista y lanzó un duro mensaje para los que no creían en la Albirroja.
"Qué curiosa es la memoria de algunos. Hace unos días bajaban la caña a la selección y al técnico. Hoy son los primeros en festejar la clasificación. Así es el fútbol: los resultados cambian partidos, pero no deberían cambiar la coherencia", expresó la también modelo e influencer de 41 años.
Un mensaje que no tardó en viralizarse por las redes sociales y uno de lo que se sintió apuntado fue el exportero paraguayo, José Luis Félix Chilavert.
En la previa del partido contra Alemania, Chilavert prácticamente sentenció a la Albirroja, asegurando que no tenía chances de avanzar a la siguiente ronda. También disparó contra el técnico Gustavo Alfavaro y el portero Gill, señalándolo de "mudo".
La publicación de Larissa Riquelme no pasó inadvertida para el exguardameta, quien respondió con un durísimas palabras que rápidamente generaron repercusión entre los usuarios de 'X'.
"Hay que tener memoria. Si la prostitución llegó al fútbol, está todo perdido. Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores, que recuperaron la identidad del fútbol paraguayo", contestó Chilavert.
Cuando parecía que Larissa se quedaría en silencio por esas polémicas declaraciones, lanzó otro mensaje en el que afirma que nunca dio nombres y quien se haya sentido afectado lo hizo por su propia cuenta.
"Nunca necesité nombrar a nadie. Quien decidió sentirse aludido, lo hizo por cuenta propia. Lo preocupante es que una interpretación personal termine alentando ataques e insultos hacia una mujer que solo expresó una opinión. La responsabilidad también está en las consecuencias que generan nuestras acciones", sostuvo.
Los seguidores de Larissa la respaldaron en medio del cruce con Chilavert. "No le hagas caso, a ese señor ni su familia le quiere, el mayor vende humo de la historia. No entiendo por qué habla demasiado si lo más lejos que llegó fue a octavos de final, en la selección jamás existió ni será recordado", respondió un usuario.
Larissa Riquelme ha asistido a todos los partidos de Paraguay en esta Copa del Mundo, desde la dura derrota en el debut contra Estados Unidos a la histórica clasificación a octavos de final tras despachar a Alemania.
Tras formarse en Ciencias de la Comunicación e integrarse al Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, la comunicadora se encuentra cubriendo su primer Mundial desde los estadios en Norteamérica.
Desde que saltó a la fama en 2010, la mediática paraguaya ha dado un giro total a su carrera. Luego de cubrir eliminatorias sudamericanas previas, actualmente realiza coberturas en vivo desde sedes como el Gillette Stadium para su país.
Su trabajo ha generado gran impacto, incluyendo momentos virales como su emotiva celebración y lágrimas de rodillas tras el triunfo de la Albirroja sobre Alemania.
Larissa acaba de superar los 2 millones de seguidores en Instagram y agradeció el apoyo: "Cada uno de ustedes forma parte de este sueño. Gracias por estar, por apoyarme y por hacer que sigamos creciendo juntos. Y quiero hacer una promesa. Si llegamos a los 3 millones de seguidores, voy a elegir a un ganador y le voy a entregar un premio en efectivo para que lo use en lo que más desee: cumplir un sueño, hacer las compras del súper, darse un gusto o invertirlo en lo que necesite".