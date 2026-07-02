Partidos de hoy 2 de julio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos

Las emociones en la Copa del Mundo 2026 continúan este jueves con los 16avos y será el turno para la selección española donde figura Lamine Yamal, la Portugal de Cristiano Ronaldo contra la Croacia de Luka Modric y Suiza se verá las caras frente a los argelinos. España afronta el inicio de las eliminatorias del torneo, una fase que se ha convertido en un muro desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 y que intentará derribar en el SoFi Stadium de Inglewood (California, Estados Unidos).

La 'Roja' se medirá ante un equipo de Austria que se clasificó en el último segundo y que se caracteriza por llevar a cabo una presión alta sobre sus rivales (1:00 PM por Tigo Sports en Honduras). Más tarde, Cristiano Ronaldo y Luka Modric, antiguos compañeros del Real Madrid y veteranos capitanes que se resisten al tiempo, se enfrentan en una eliminatoria cargada de simbolismo, que decidirá el rival del vencedor del España-Austria. El encuentro ha desbordado la expectación en una ciudad canadiense de Toronto con comunidades portuguesa y croata muy arraigadas (5:00 PM por Tigo Sports y TVC). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE