Partidos de hoy 2 de julio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos

Las emociones en la Copa del Mundo 2026 continúan este jueves con los 16avos y será el turno para la selección española donde figura Lamine Yamal, la Portugal de Cristiano Ronaldo contra la Croacia de Luka Modric y Suiza se verá las caras frente a los argelinos.
España afronta el inicio de las eliminatorias del torneo, una fase que se ha convertido en un muro desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 y que intentará derribar en el SoFi Stadium de Inglewood (California, Estados Unidos).
La 'Roja' se medirá ante un equipo de Austria que se clasificó en el último segundo y que se caracteriza por llevar a cabo una presión alta sobre sus rivales (1:00 PM por Tigo Sports en Honduras).
Más tarde, Cristiano Ronaldo y Luka Modric, antiguos compañeros del Real Madrid y veteranos capitanes que se resisten al tiempo, se enfrentan en una eliminatoria cargada de simbolismo, que decidirá el rival del vencedor del España-Austria.
El encuentro ha desbordado la expectación en una ciudad canadiense de Toronto con comunidades portuguesa y croata muy arraigadas (5:00 PM por Tigo Sports y TVC).
"El barullo de fuera es normal, porque es la pasión por la selección. Hay mucha energía y siempre hay mucha opinión, y forma totalmente parte de la selección", afirmó el técnico Roberto Martínez, que evitó entrar en el debate sobre la titularidad de Cristiano Ronaldo.
El seleccionador defendió el papel de CR7 dentro del grupo: Continúa siendo muy importante. Es el capitán. La edad es un número. Él da ejemplo con lo que hace en el vestuario. Es un ejemplo para mí".
Y para finalizar la jornada, Suiza y Argelia tienen todo por ganar cuando se enfrenten en el BC Place de Vancouver (Canadá), al no figurar entre las favoritas, en unos 16avos del Mundial que ya han descabezado a dos potencias como Alemania y Países Bajos (9:00 PM por Tigo Sports).