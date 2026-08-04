Barca y Madrid podrían ser afectados: las nuevas reglas del arbitraje en LaLiga

LaLiga iniciará la nueva temporada con importantes modificaciones en el reglamento que prometen cambiar el desarrollo de los partidos. La Real Federación Española de Fútbol y los organismos arbitrales aplicarán una serie de ajustes destinados a reducir las pérdidas de tiempo, agilizar el juego y ofrecer mayor justicia en decisiones clave. Las nuevas disposiciones afectan situaciones habituales como las sustituciones, los saques de banda, los saques de puerta, los penales e incluso las revisiones del VAR. El objetivo es que el tiempo efectivo de juego aumente y que los equipos tengan menos margen para retrasar la reanudación de los encuentros.

Uno de los cambios más llamativos tiene que ver con las sustituciones. A partir de ahora, el futbolista que sea reemplazado dispondrá únicamente de diez segundos para abandonar el terreno de juego. Si supera ese tiempo sin una causa justificada, el árbitro podrá aplicar las sanciones correspondientes, evitando así las habituales demoras en los minutos finales. Otra modificación importante afecta directamente a los porteros. Si el guardameta obliga a detener el juego por una lesión y posteriormente puede continuar, un jugador de su mismo equipo deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto. La medida busca impedir que algunos equipos utilicen este tipo de interrupciones para cortar el ritmo del partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE También cambia la normativa sobre los lanzamientos de penalti. Si un jugador realiza un doble toque involuntario al ejecutar la pena máxima y el balón termina en el fondo de la red, el gol ya no será anulado automáticamente. En ese caso, el lanzamiento deberá repetirse para evitar que un accidente determine el resultado de la acción. Las pérdidas de tiempo en los saques de banda también serán castigadas con mayor severidad. Cuando un equipo demore de manera injustificada la reanudación del juego desde la línea lateral, el saque pasará automáticamente a favor del conjunto rival.

Una medida similar se aplicará en los saques de puerta. Si el equipo encargado de ejecutar el reinicio tarda más de lo permitido, el árbitro señalará saque de esquina para el adversario, una sanción que puede generar un riesgo inmediato de recibir un gol. El videoarbitraje también amplía su margen de actuación. El VAR podrá intervenir en determinadas acciones que hasta ahora escapaban de su competencia, lo que supone una de las modificaciones más relevantes del nuevo reglamento. Entre esas nuevas facultades, el VAR estará autorizado para revisar posibles errores relacionados con segundas tarjetas amarillas, una situación que hasta ahora quedaba fuera de su alcance y que en numerosas ocasiones generó polémica. Asimismo, la tecnología podrá corregir córners concedidos de forma incorrecta cuando exista un error claro y manifiesto, evitando que una decisión equivocada termine influyendo en el desarrollo del encuentro.

Las autoridades del fútbol español consideran que estas medidas contribuirán a reducir las interrupciones innecesarias y a ofrecer partidos más dinámicos, con un mayor tiempo de balón en juego y decisiones arbitrales más precisas. Aunque algunas de estas modificaciones podrían generar debate durante las primeras jornadas, la expectativa es que jugadores, entrenadores y aficionados se adapten rápidamente a un reglamento que busca modernizar la competición y mejorar el espectáculo.

Estos son los principales cambios que entran en vigor en el fútbol español: