Duro golpe al Madrid: Rodri acepta unirse al Barça y la cifra para cerrar su fichaje

Cuando parecía que el fichaje de Rodri se encaminaba por el Real Madrid, el Barcelona ha intervenido en la operación y estaría a punto de llevárselo tras una llamada telefónica que mantuvo con Hansi Flick. El mediocampista de 30 años, que viene de conquistar el Mundial 2026 con España, le habría dado el 'sí' al club azulgrana para comenzar a negociar su incorporación desde el Manchester City.

El diario Sport informó más temprano este jueves que Flick contactó al jugador para trasladarle de primera mano su proyecto deportivo e intentar convencerle de ignorar al Real Madrid y priorizar la opción azulgrana. Esta llamada parece que ha surtido efecto porque Rodri ha preferido aterrizar en el Camp Nou, según la información del periodista Fabrice Hawkins y confirmado también por JijantesFC. El interés del Barcelona se intensificó tras la lesión de rodilla que sufre Frenkie de Jong y que lo tendrá fuera de los terrenos de juego por unos cuatro meses. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE