Messi llegó a 921 goles tras su doblete en la Leagues Cup con el Inter Miami

El conjunto mexicano se adelantó a los cinco minutos del pitido inicial, pero a partir de ahí el encuentro se le hizo cuesta arriba.

Lionel Messi lideró con un doblete y una asistencia la victoria por 4-2 del Inter Miami contra el Atlético de San Luis este miércoles en el estreno de ambos equipos en la Leagues Cup, en un partido que marcó el regreso del astro argentino a la titularidad tras el Mundial de 2026.

El Inter Miami anotó cuatro goles en la primera mitad -y otro anulado por fuera de juego- para sumar los primeros tres puntos en esta competición que enfrenta a los equipos de la Major League Soccer (MLS) con los de la Liga MX.

Messi igualó el partido a los diez minutos con un remate dentro del área llegando desde atrás, amplió la ventaja culminando una combinación preciosa entre él, Yannick Bright y Noah Allen, y puso en la cabeza de Micael un saque de esquina que subió el cuarto tanto al marcador.

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Antes, Telasco Segovia anotó el 2-1 a pase de un Allen que recordó al mejor Jordi Alba, con tres asistencias.

Fueron los primeros minutos de Messi como titular desde la final del Mundial, después de que jugara más de media hora como suplente en el empate del Inter Miami contra el Columbus Crew el pasado fin de semana.

San Luis recorta antes del parón por tormentaEl San Luís salió mucho más aguerrido en la reanudación. Acortó distancias con un golazo desde fuera del área de Rafa Llorente y gozó de varias llegadas antes de que el árbitro detuviera el partido por una alerta de tormenta.

El parón fue un alivio para un Inter Miami que estaba siendo superado, y aunque siguió parapetado atrás cuando se reinició el juego, no cedió grandes ocasiones.

El equipo de Miami se enfrentará el sábado al Monterrey y el miércoles de la próxima semana al Leon, en un formato en el que cada equipo juega tres partidos contra conjuntos de la liga rival. Todos los puntos sumados irán a una tabla de clasificación general, en la que los cuatro mejores conjuntos de cada liga avanzan a los cuartos de final.