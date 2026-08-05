Leagues Cup 2026: así fue el primer gol de Lionel Messi post Mundial

Lionel Messi volvió a vestirse de héroe para salvar al Inter Miami. El capitán argentino marcó el gol del empate 1-1 frente al Atlético San Luis de México, en el primer partido de las "Garzas" en la Leagues Cup 2026.

El equipo mexicano pegó primero y sorprendió al conjunto estadounidense, pero la respuesta del astro rosarino no tardó en llegar. Apenas al minuto 11 de partido, Messi aprovechó un centro fuerte al área, definió con precisión ante la salida del arquero rival y puso rápidamente el 1-1 en el marcador.