  1. MLS

Por qué Said Martínez suspendió el partido de Inter Miami donde Messi marcó doblete

Said Martínez tomó la decisión de suspender el juego y este es el motivo por el que Inter Miami y Atlético San Luis volvieron al vestuario.

05 de agosto de 2026 a las 19:16

El debut del Inter Miami en la Leagues Cup se detuvo de forma imprevista. Transcurría el minuto 67:50 del partido contra el Atlético San Luis cuando un rayo cayó en las cercanías del estadio en Miami. El árbitro hondureño Said Martínez aplicó el protocolo de seguridad y mandó a ambos equipos a los vestuarios.

Según el reglamento oficial del torneo, cualquier actividad eléctrica cerca del recinto obliga a suspender el juego por un mínimo de 30 minutos para proteger a los jugadores y a los aficionados.

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Esta pausa por el clima podría ser una ventaja táctica para el equipo local. Aunque el Inter Miami ganaba 4-2, el Atlético San Luis había marcado dos goles recientes y presionaba con fuerza para empatar. La interrupción corta el impulso de los mexicanos y le da tiempo al técnico Gerardo Martino para reordenar sus filas.

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Antes de la tormenta, Lionel Messi estaba dando un espectáculo completo. El astro argentino ya registraba dos goles y una asistencia en la noche, siendo la gran figura del juego en esta primera jornada del torneo.

Las autoridades del estadio y el cuerpo arbitral se mantienen evaluando el clima para determinar si el partido se reanuda más tarde o si se reprograman los minutos restantes.

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Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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