Por qué Said Martínez suspendió el partido de Inter Miami donde Messi marcó doblete

El debut del Inter Miami en la Leagues Cup se detuvo de forma imprevista. Transcurría el minuto 67:50 del partido contra el Atlético San Luis cuando un rayo cayó en las cercanías del estadio en Miami. El árbitro hondureño Said Martínez aplicó el protocolo de seguridad y mandó a ambos equipos a los vestuarios.

Según el reglamento oficial del torneo, cualquier actividad eléctrica cerca del recinto obliga a suspender el juego por un mínimo de 30 minutos para proteger a los jugadores y a los aficionados.