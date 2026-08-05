Por qué Said Martínez suspendió el partido de Inter Miami donde Messi marcó doblete

El debut del Inter Miami en la Leagues Cup se detuvo de forma imprevista. Transcurría el minuto 67:50 del partido contra el Atlético San Luis cuando un rayo cayó en las cercanías del estadio en Miami. El árbitro hondureño Said Martínez aplicó el protocolo de seguridad y mandó a ambos equipos a los vestuarios.
Según el reglamento oficial del torneo, cualquier actividad eléctrica cerca del recinto obliga a suspender el juego por un mínimo de 30 minutos para proteger a los jugadores y a los aficionados.
Esta pausa por el clima podría ser una ventaja táctica para el equipo local. Aunque el Inter Miami ganaba 4-2, el Atlético San Luis había marcado dos goles recientes y presionaba con fuerza para empatar. La interrupción corta el impulso de los mexicanos y le da tiempo al técnico Gerardo Martino para reordenar sus filas.
Antes de la tormenta, Lionel Messi estaba dando un espectáculo completo. El astro argentino ya registraba dos goles y una asistencia en la noche, siendo la gran figura del juego en esta primera jornada del torneo.
Las autoridades del estadio y el cuerpo arbitral se mantienen evaluando el clima para determinar si el partido se reanuda más tarde o si se reprograman los minutos restantes.