Xavi Hernández da giro inesperado y firma con selección para el Mundial 2030

El técnico español, Xavi Hernández, asumirá el mando de la selección de Países Bajos y será el encargado para luchar su clasificación al Mundial 2030.

Tras su etapa en el FC Barcelona, Xavi afrontará su primera experiencia al frente de una selección nacional y uno de los grandes retos de su carrera.

"Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030", escribió la Federación neerlandesa en un comunicado.