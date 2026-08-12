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Cristiano Ronaldo sorprende a todos: deja de lado la rivalidad con Messi y lo apoya

El astro portugués se pronuncia para apoyar a Messi en este duro momento que vive el argentino tras la muerte de su padre.

Cristiano Ronaldo sorprende a todos: deja de lado la rivalidad con Messi y lo apoya

CR7 le dejó un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la dolorosa muerte de Jorge, su padre.
12 de agosto de 2026 a las 08:40

La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quedó nuevamente a un lado para dar paso a un gesto de solidaridad. El delantero portugués fue uno de los miles de usuarios que reaccionaron al mensaje con el que el argentino despidió a su padre, Jorge Messi, quien murió el pasado sábado a los 68 años.

Cristiano Ronaldo dejó un breve, pero sentido mensaje en la publicación de Messi en Instagram: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

El desgarrador mensaje de Messi tras la muerte de su padre: "No sé cómo seguir..."

El mensaje de CR7 rápidamente llamó la atención debido a la historia que ambos construyeron durante décadas. Aunque protagonizaron una de las rivalidades deportivas más grandes de todos los tiempos, especialmente durante sus años en el fútbol europeo, ambos siempre han mantenido un respeto mutuo fuera de la cancha.

Messi, de 39 años, publicó una extensa carta para despedir a su padre y contó el profundo dolor que atraviesa tras su muerte. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, escribió el capitán argentino.

El futbolista también reveló que incluso su continuidad en el fútbol quedó en duda tras la pérdida: “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

El mensaje de Cristiano Ronaldo en la desgarradora carta de Messi a su padre, quien falleció el sábado.

El mensaje de Cristiano Ronaldo en la desgarradora carta de Messi a su padre, quien falleció el sábado.

En su carta, Messi recordó especialmente a su padre durante el Mundial 2026. El argentino explicó que Jorge atravesaba un delicado momento de salud mientras él disputaba la competencia con la Selección Argentina: “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, relató.

A pesar de la preocupación, el rosarino siguió adelante con la esperanza de llegar lo más lejos posible para que su padre pudiera recuperarse y verlo jugar. “Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”, contó.

Argentina llegó hasta la final del Mundial, pero Jorge Messi no pudo estar presente. Su hijo confesó que uno de sus grandes deseos era ganar el título para dedicárselo: “Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”.

La dura realidad de la madre de Messi tras la muerte de Jorge y la decisión del 10

La relación entre Messi y Cristiano Ronaldo estuvo marcada durante años por la competencia, especialmente cuando ambos coincidieron en el fútbol español y disputaron una intensa batalla por títulos, récords y premios individuales.

La última vez que ambos se enfrentaron fue en enero de 2023, cuando el París Saint-Germain, con Messi en cancha, disputó un amistoso contra un combinado de estrellas de Arabia Saudita liderado por Cristiano Ronaldo.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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