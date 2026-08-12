Cristiano Ronaldo sorprende a todos: deja de lado la rivalidad con Messi y lo apoya

La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quedó nuevamente a un lado para dar paso a un gesto de solidaridad. El delantero portugués fue uno de los miles de usuarios que reaccionaron al mensaje con el que el argentino despidió a su padre, Jorge Messi, quien murió el pasado sábado a los 68 años. Cristiano Ronaldo dejó un breve, pero sentido mensaje en la publicación de Messi en Instagram: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

El mensaje de CR7 rápidamente llamó la atención debido a la historia que ambos construyeron durante décadas. Aunque protagonizaron una de las rivalidades deportivas más grandes de todos los tiempos, especialmente durante sus años en el fútbol europeo, ambos siempre han mantenido un respeto mutuo fuera de la cancha. Messi, de 39 años, publicó una extensa carta para despedir a su padre y contó el profundo dolor que atraviesa tras su muerte. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, escribió el capitán argentino. El futbolista también reveló que incluso su continuidad en el fútbol quedó en duda tras la pérdida: “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En su carta, Messi recordó especialmente a su padre durante el Mundial 2026. El argentino explicó que Jorge atravesaba un delicado momento de salud mientras él disputaba la competencia con la Selección Argentina: “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, relató. A pesar de la preocupación, el rosarino siguió adelante con la esperanza de llegar lo más lejos posible para que su padre pudiera recuperarse y verlo jugar. “Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”, contó. Argentina llegó hasta la final del Mundial, pero Jorge Messi no pudo estar presente. Su hijo confesó que uno de sus grandes deseos era ganar el título para dedicárselo: “Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”.