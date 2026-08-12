Barcelona se reunió con su agente y ofrece 110 millones para remplazar a Julián Álvarez

El FC Barcelona se encuentra en una carrera contra el reloj para conseguir a su nuevo centrodelantero tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferrán Torres. Aunque el club tenía un acuerdo de palabra con Julián Álvarez, el Atlético de Madrid ha cerrado por completo la puerta a su salida. El equipo madrileño no piensa facilitar la negociación y se remite únicamente a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros, lo que dejaría sin efecto la oferta blaugrana de 130 millones.

Ante el creciente pesimismo y la falta de tiempo para reforzar el ataque, la directiva del Barcelona ha decidido mover ficha rápidamente. Según revelaron diversos reportes periodísticos, entre ellos informaciones de Jijantes, Deco, director deportivo del club, se reunió en Madrid con Alejandro Camanio, agente de Lautaro Martínez, para explorar la llegada del capitán del Inter de Milán como la gran alternativa para el puesto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El Barça confía en que una propuesta cercana a los 110 millones de euros sea suficiente para convencer al conjunto italiano. Aunque Lautaro renovó en agosto de 2024 hasta junio de 2029 con un salario de 9 millones por temporada y siempre ha expresado su deseo de seguir en Milán, la llegada de una oferta formal desde España podría cambiar el rumbo de la negociación y generar un giro inesperado en el mercado.

Desde su llegada al Inter de Milán en julio de 2018 procedente de Racing Club, Lautaro Martínez ha consolidado una trayectoria estelar en la Serie A. Con el paso de los años, el delantero argentino no solo se convirtió en el referente del ataque nerazzurro, sino también en el capitán e ídolo indiscutible del club desde 2023. A lo largo de su etapa en Italia, ha conquistado nueve títulos nacionales, incluyendo tres Scudettos de la Serie A, tres Copas Italia y tres Supercopas de Italia, consagrándose como uno de los artilleros más decisivos y constantes del fútbol europeo.