La decisión que tomó Doku en el City: "He disfrutado mucho tiempo aquí..."

El extremo belga, Jérémy Doku, ha firmado una extensión de contrato de cinco años con el Manchester City que amplía su vinculación con el club hasta 2031. "El prometedor extremo belga ha firmado un nuevo contrato de cinco años que prolongará su estancia en el Etihad hasta el verano de 2031. Esto supone otro gran impulso para el City a medida que se intensifica la cuenta atrás para la temporada 2026/27", informó la entidad inglesa este jueves en un comunicado publicado en su web.

Tras la firma, Doku expresó su satisfacción y reveló lo "motivado" que está para contribuir a la búsqueda de mayores éxitos con el club inglés bajo la dirección del recién nombrado entrenador Enzo Maresca. “Hasta ahora he disfrutado mucho mi tiempo aquí, así que tener la oportunidad de quedarme más tiempo es una sensación fantástica. Este club significa mucho para mí, he crecido tanto como jugador como persona. Me siento a gusto aquí y sé que mejoro cada día gracias al trabajo del personal”, afirmó. Desde que recaló en las filas del Manchester City en 2023 procedente del Stade Rennais, Doku ha disputado un total de 131 partidos, en los que anotó 22 goles, y ha cosechado cinco títulos: una Premier (2023-244), un Muindial de Clubes (2023-24), una Community Shield (2024-25), la FA Cup (2025-26) y la Carabao Cup (2025-26).

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