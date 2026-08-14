De Jong se harta y aclara todo: "Están dañando mi imagen con cosas falsas"

Frenkie de Jong admitió este viernes que jugó con molestias el Mundial 2026, después de recibir un golpe en un entrenamiento y que los servicios médicos de la selección de Países Bajos le aseguraron que no podía empeorar, algo que finalmente sí sucedió. El mediocampista rompió el silencio en una entrevista con los medios del Barcelona para explicar cómo vive su recuperación y responder a las informaciones que se han publicado sobre él en las últimas semanas. Reconoce estar "muy jodido" por la situación y asegura que algunas noticias falsas están dañando su imagen.

"Tuve muy mala suerte. Alguien me cayó encima en un entrenamiento durante el Mundial y me quedó una pequeña molestia en la rodilla. Me hice pruebas y salió que había algo pequeño. Todo el mundo lo sabía, me dijeron que podía seguir jugando, que iba a estar incómodo y con dolor, pero que podía seguir. Me aseguraron que no podía empeorar y seguí jugando, porque el Mundial es un sueño", expuso. Sin embargo, tras regresar a Barcelona, los exámenes médicos del club revelaron que De Jong sufría una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y el futbolista sigue un tratamiento conservador que le mantendrá de baja durante las próximas semanas, sin que el club haya concretado el tiempo previsto de recuperación. "Tras el Mundial, estaba en contacto con el club y quería volver para hacerme pruebas, ver si todo estaba bien, y la lesión ahora era más grave que cuando lo revisamos en Estados Unidos. Fue muy duro, porque ni yo ni nadie lo esperaba", desvela. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El neerlandés asegua que está "muy jodido", porque lo que más le gusta es jugar con su selección y con el Barça. "Llevo siete años en el club. Siempre ha sido mi sueño jugar en Barcelona, todavía lo es y tengo sueños por cumplir, porque tenemos objetivos grandes".