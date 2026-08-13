El PSG compró a Ferran: la cifra que pagaron al Barça por su traspaso

A falta del anuncio oficial, el Barcelona y PSG han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso del delantero Ferran Torres, autor del gol que hizo campeona del mundo a España este verano. De acuerdo con los últimos reportes de la prensa española y del periodiosta Fabrizio Romano, la operación se ha cerrado por una cantidad cercana a los 50 millones de euros.

Los clubes intercambiarán la documentación pertinente en las próximas horas con la intención de concretar el traspaso este fin de semana. Las negociaciones se han resuelto en cuestión de días. El Barça conoció la semana pasada la firme decisión de Ferran de fichar por el PSG y, tras rechazar una primera oferta de 40 millones fijos y 10 más en variables, la operación rondará los 50 'kilos' garantizados. Ante la inminencia del acuerdo, el Barcelona liberó al 'Tiburón' de incorporarse a los entrenamiento el pasado miércoles, como hicieron el resto de campeones del mundo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El internacional español, que terminaba contrato el 30 de junio de 2027, se reencontrará en París con Luis Enrique Martínez, quien ya apostó por él como seleccionador durante el Mundial de 2022.

Beneficiado por el declive físico de Robert Lewandowski, Ferran acabó como el delantero con más partidos disputados del curso pasado entre todas las competiciones (49, empatado con Marcus Rashford) y fue el segundo máximo goleador (21), solo superado por Lamine Yamal (24) e igualado con Raphinha. Pese a haber marcado 65 goles y repartido 23 asistencias en sus 207 partidos oficiales como azulgrana, Ferran no ha logrado consolidarse como un titular indiscutible desde su llegada al Camp Nou procedente del Manchester City en el mercado de invierno del curso 2021-22. Un estatus, el de jugador importante pero no fijo, que previsiblemente iba a mantener. Todo ello, sin olvidar que el objetivo prioritario del equipo de Hansi Flick para el próximo curso es el delantero argentino Julián Álvarez, una operación compleja ante la negativa del Atlético Madrid a negociar.