Locura del Barça: el fichaje que pide Flick costará 210 millones de euros

Después de rechazar la oferta del Real Madrid y aceptar negociar su fichaje por el Barcelona, el futuro de Rodri Hernández todavía es una incógnita. Se creía que la operación con el Manchester City iba a ser sencilla y sin mucha negociación.

Sin embargo, el club inglés no se lo está haciendo nada fácil al Barça y el traspaso está desgastando a la directiva azulgrana luego de presentar tres propuestas que fueron rotundamente rechazadas.