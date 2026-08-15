Locura del Barça: el fichaje que pide Flick costará 210 millones de euros

Después de rechazar la oferta del Real Madrid y aceptar negociar su fichaje por el Barcelona, el futuro de Rodri Hernández todavía es una incógnita. Se creía que la operación con el Manchester City iba a ser sencilla y sin mucha negociación.
Sin embargo, el club inglés no se lo está haciendo nada fácil al Barça y el traspaso está desgastando a la directiva azulgrana luego de presentar tres propuestas que fueron rotundamente rechazadas.
El rendimiento de Rodri en la Copa del Mundo elevó su valor de mercado y cambió las reglas del juego: ya no basta con dejar transcurrir el tiempo para forzar una salida a precio de saldo.
Por su parte, el Barcelona ha puesto sobre la mesa un contrato muy generoso para convencer al jugador, pero el City sigue inflexible.
Para el conjunto catalán, el fichaje de Rodri es otro dolor de cabeza, recordando que todavía intenta sacar a Julián Álvarez del Atlético de Madrid.