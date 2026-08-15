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Locura del Barça: el fichaje que pide Flick costará 210 millones de euros

La entidad azulgrana se ha volcado por completo en la figura de Rodri por petición del técnico alemán, pero todavía no hay un acuerdo.

Locura del Barça: el fichaje que pide Flick costará 210 millones de euros

Tras la salida de Ferran Torres, Flick busca reforzar el equipo con Julián Álvarez y Rodri Hernández.

15 de agosto de 2026 a las 13:46

Después de rechazar la oferta del Real Madrid y aceptar negociar su fichaje por el Barcelona, el futuro de Rodri Hernández todavía es una incógnita. Se creía que la operación con el Manchester City iba a ser sencilla y sin mucha negociación.

Sin embargo, el club inglés no se lo está haciendo nada fácil al Barça y el traspaso está desgastando a la directiva azulgrana luego de presentar tres propuestas que fueron rotundamente rechazadas.

Barcelona sube y hace la última oferta por Rodri: ya hay fecha de presentación

El rendimiento de Rodri en la Copa del Mundo elevó su valor de mercado y cambió las reglas del juego: ya no basta con dejar transcurrir el tiempo para forzar una salida a precio de saldo.

Por su parte, el Barcelona ha puesto sobre la mesa un contrato muy generoso para convencer al jugador, pero el City sigue inflexible.

Para el conjunto catalán, el fichaje de Rodri es otro dolor de cabeza, recordando que todavía intenta sacar a Julián Álvarez del Atlético de Madrid.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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