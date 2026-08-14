Barcelona activa su plan B: el delantero que podría fichar por Julián Álvarez

Tras llegar a un principio de acuerdo con el PSG para el traspaso de Ferran Torres, el Barcelona ahora se enfoca totalmente en la llegada de un nuevo delantero y el elegido continúa siendo Julián Álvarez.
Sin embargo, el Atlético de Madrid ya dejó claro que no tiene ninguna intención de vender al argentino, ni siquiera escuchará ofertas por él. Esta situación complica al equipo azulgrana, por lo que ya estaba valorando su 'plan B'.
Según informó esta mañana el periodista Fabrizio Romano, el Barça está interesado en Luis Suárez, goleador colombiano del Sporting de Portugal, y con pasado en la Liga Española tras vestir las camisetas del Granada y Almería.
"El Barcelona contempla al delantero del Sporting, Luis Suárez, como una de las opciones, en caso de que no se concrete el fichaje de Julián Álvarez. No es una operación sencilla, dado que es un jugador clave para el Sporting, pero figura en la lista de candidatos del Barça", anunció el experto en fichajes por medio de sus redes sociales.
"El Barça solo valorará la opción de Suárez (y otras alternativas) a partir de la próxima semana, si la operación por Julián sigue sin cerrarse", sentenció.
No obstante, poco después que se conociera el supuesto interés del Barcelona por el colombiano, fuentes del Sporting aseguraron que no planean venderlo este verano, ya que lo consideran "clave" en su proyecto.
Desde junio, el club portugués ha estado señalando la cláusula de rescisión de Suárez (80 millones de euros) a todos los interesados. El candidato presidencial de Fenerbahçe turco también intentó ficharlo.
De esta manera, el paranorama del Barcelona por fichar a un delantero es complejo. Ni el Atlético ni Sporting quieren desprenderse de sus figuras y por ahora el cuadro catalán no cuenta con ningún '9' de referencia tras la salida de Lewandowski y el adiós de Ferran.