Barcelona activa su plan B: el delantero que podría fichar por Julián Álvarez

Tras llegar a un principio de acuerdo con el PSG para el traspaso de Ferran Torres, el Barcelona ahora se enfoca totalmente en la llegada de un nuevo delantero y el elegido continúa siendo Julián Álvarez. Sin embargo, el Atlético de Madrid ya dejó claro que no tiene ninguna intención de vender al argentino, ni siquiera escuchará ofertas por él. Esta situación complica al equipo azulgrana, por lo que ya estaba valorando su 'plan B'.

Según informó esta mañana el periodista Fabrizio Romano, el Barça está interesado en Luis Suárez, goleador colombiano del Sporting de Portugal, y con pasado en la Liga Española tras vestir las camisetas del Granada y Almería. "El Barcelona contempla al delantero del Sporting, Luis Suárez, como una de las opciones, en caso de que no se concrete el fichaje de Julián Álvarez. No es una operación sencilla, dado que es un jugador clave para el Sporting, pero figura en la lista de candidatos del Barça", anunció el experto en fichajes por medio de sus redes sociales. "El Barça solo valorará la opción de Suárez (y otras alternativas) a partir de la próxima semana, si la operación por Julián sigue sin cerrarse", sentenció. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE