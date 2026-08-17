Sergio Busquets vuelve al Barça tres años después: su nuevo rol en el club

Sergio Busquets regresó al FC Barcelona y se ha incorporado al Barça Atlètic como técnico asistente del equipo de trabajo del brasileño Juliano Belletti, según informó este lunes la institución azulgrana. De esta manera, Busquets vuelve al club tres años después de poner punto final a su etapa como jugador del conjunto catalán, en el que estuvo 15 temporadas.

Tras dejar la entidad culé, el exmediocampista catalán emprendió una última aventura de dos años y medio en el Inter Miami, donde coincidió con Leo Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Javier Mascherano (este como técnico). Busquets se retiró a finales de 2025 tras conquistar el primer título de la MLS para el conjunto rosa. Puso fin a una exitosa carrera de casi 20 años, donde ganó todos los títulos posibles. Con 722 partidos con la camiseta azulgrana, Busquets es el tercer jugador con más participaciones de la historia del club. Eso, unido a sus 32 títulos (9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes), lo convierten en una de las grandes leyendas del Barça.

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