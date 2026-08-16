Renunció a un salario de 15 millones por ir al Barcelona: Flick firma el fichaje que quería

El FC Barcelona suma una pieza clave a su plantilla. El lateral portugués João Cancelo volverá a vestir la camiseta azulgrana tras acordar la rescisión de su contrato con el Al-Hilal de Arabia Saudí, donde aún le quedaba un año por cumplir. Al quedar como agente libre, el futbolista de 32 años llegará a la Ciudad Condal sin generar ningún gasto de traspaso para las arcas del club catalán. La versatilidad de Cancelo, capaz de rendir a gran nivel tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, fue fundamental para convencer a la directiva y al técnico Hansi Flick.

En su etapa previa como cedido en el Camp Nou, el internacional portugués dejó un gran recuerdo tras disputar 65 partidos, marcar 6 goles, repartir 9 asistencias y proclamarse campeón de La Liga 2025/26. Posteriormente, en su paso por el fútbol árabe, mantuvo su regularidad con 45 encuentros, 3 tantos y 14 pases de gol. Uno de los puntos más llamativos del movimiento está en el apartado salarial: Su sueldo en Arabia: En el Al-Hilal percibía una cifra cercana a los 15 millones de euros netos por temporada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Su nuevo contrato en España: Para encajar en los límites presupuestarios del Barcelona, el jugador aceptó una rebaja económica significativa. En su nuevo compromiso firmará por un salario bruto aproximado de 10,4 millones de euros al año (alrededor de 867.500 euros mensuales). Está previsto, como informa Fabrizio Romano, que el defensa aterrice este martes en Barcelona para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato. Con esta incorporación, el Barça refuerza sus dos bandas para afrontar el reto de revalidar el título liguero y competir al máximo nivel en la UEFA Champions League.