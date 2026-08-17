Cambio de dorsales: figura del Barça toma el '7' de Ferran y deja libre el '16' a Rodri

La Liga Española actualizó en su web oficial los dorsales que lucirán los jugadores del Barcelona y uno de los cambios más significativos afecta directamente a Fermín López.
El canterano azulgrana cambia de dorsal para la temporada 2026-27 y aparece inscrito con el '7', que hasta hace unos días era propiedad de Ferran Torres.
El movimiento tiene una consecuencia directa: el '16' que ha acompañado a Fermín durante sus primeros años en el equipo queda ahora libre.
Un dorsal que tendrá un nuevo propietario en las próximas horas tras el principio de acuerdo que alcanzaron este fin de semana con el Manchester City por el traspaso de Rodri Hernández.
El volante español ha lucido el '16' durante buena parte de su carrera y es precisamente el número que llevó en sus etapas en el Atlético, City y también con la selección española.
La llegada del Rodri al Barça está cerrada y, una vez completados los trámites, lucirá su dorsal que, según confirma Fabrizio Romano, ha pedido personalmente a Fermín para su aterrizaje en el Camp Nou.
Pero no es el único movimiento que refleja LaLiga. Marc Casadó y Roony Bardghji aparecen sin sus respectivos dorsales, pese a que ambos siguen figurando actualmente en la plantilla azulgrana.
En el caso de Casadó, el '17' que ha llevado puede quedar libre. El centrocampista tiene un pie y medio fuera del Barça y el club trabaja en la resolución de su futuro, por lo que todo apunta a que ese dorsal podría cambiar de propietario próximamente con Athony Gordon, que todavía no aparece como inscrito aunque no habrá problemas.
Una situación similar se produce con Roony y el '19'. El sueco continúa siendo jugador del Barça, pero su grave lesión le impedirá disputar toda la temporada, de modo que LaLiga ya no le asigna de momento ese número que podría ser para Jesse Bisiwu si finalmente Flick aprueba su continuidad como futbolista del primer equipo.