Cambio de dorsales: figura del Barça toma el '7' de Ferran y deja libre el '16' a Rodri

La Liga Española actualizó en su web oficial los dorsales que lucirán los jugadores del Barcelona y uno de los cambios más significativos afecta directamente a Fermín López. El canterano azulgrana cambia de dorsal para la temporada 2026-27 y aparece inscrito con el '7', que hasta hace unos días era propiedad de Ferran Torres.

El movimiento tiene una consecuencia directa: el '16' que ha acompañado a Fermín durante sus primeros años en el equipo queda ahora libre. Un dorsal que tendrá un nuevo propietario en las próximas horas tras el principio de acuerdo que alcanzaron este fin de semana con el Manchester City por el traspaso de Rodri Hernández. El volante español ha lucido el '16' durante buena parte de su carrera y es precisamente el número que llevó en sus etapas en el Atlético, City y también con la selección española. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La llegada del Rodri al Barça está cerrada y, una vez completados los trámites, lucirá su dorsal que, según confirma Fabrizio Romano, ha pedido personalmente a Fermín para su aterrizaje en el Camp Nou.