Kervin Arriaga es anunciado por el AEK de Grecia y este es el contrato que firmó

El centrocampista hondureño Kervin Arriaga cambia de rumbo en el fútbol europeo. El internacional catracho deja las filas del Levante UD de España y continuará su carrera en Grecia, donde tendrá la oportunidad de vestir la camiseta de uno de los clubes más importantes de ese país. Este lunes se confirmó que Arriaga ha sido anunciado como nuevo jugador del AEK de Atenas, equipo que compite en la Superliga de Grecia y que tiene como uno de sus principales objetivos volver a competir en los escenarios más importantes del fútbol europeo. Cabe mencionar que el catracho usará el dorsal '16' en su nuevo club.

Antes de concretarse su llegada al fútbol griego, Kervin también tuvo la posibilidad de continuar su carrera en LaLiga de España. De acuerdo con información de la Cadena SER, el Celta de Vigo había mostrado interés en hacerse con los servicios del mediocampista hondureño. Sin embargo, el conjunto español todavía no había dado el paso definitivo para concretar su incorporación. Ante este escenario, el AEK de Atenas avanzó con mayor determinación en las negociaciones y terminó ganando la carrera por el futbolista catracho. El "Misilito", firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas con el conjunto griego, por lo que su vínculo se extenderá hasta junio de 2030. El AEK de Atenas pretende incorporarlo de inmediato a su dinámica deportiva y busca que pueda estar disponible para disputar el partido de vuelta de la fase previa de la UEFA Champions League ante el Levski Sofía. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Cabe mencionar que el conjunto español había fichado al hondureño hace un año por una cantidad cercana a los 500.000 euros, procedente del Partizán de Belgrado, además de ceder el 25% de una futura plusvalía. Ahora, el AEK de Atenas habría presentado una oferta cercana a los 5 millones de euros por los servicios del mediocampista hondureño. Además, dentro de la operación se contempla que el Levante conserve un pequeño porcentaje de sus derechos económicos de cara a una futura transferencia. De esta manera, el club español obtendría una importante ganancia por el futbolista, quien apenas un año después de su llegada abandona la institución para continuar su carrera en Grecia.

Kervin Arriaga comenzó su formación futbolística en Honduras, donde defendió los colores del Platense antes de dar el salto a otros clubes de la Liga Nacional. Posteriormente pasó por Marathón, equipo con el que consiguió llamar la atención por sus condiciones físicas, su capacidad para recuperar balones y su presencia en el mediocampo. Su rendimiento le permitió dar el salto al fútbol internacional y posteriormente jugar en la MLS con el Minnesota United. Después tuvo experiencias en Europa con el Partizán de Belgrado y el Real Zaragoza, además del Levante.

COMUNICADO OFICIAL DEL TRASPASO