Kervin Arriaga aterriza en Grecia para firmar su nuevo contrato con el AEK Atenas

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga está muy cerca de ponerle punto final a su etapa con el Levante de España y dar un nuevo paso en su carrera europea. El internacional catracho se encuentra en Atenas, Grecia, donde avanza en los últimos detalles de su incorporación al AEK. CH31728318 no fue convocado para el partido que el Levante perdió 2-0 este domingo ante el Espanyol, en el arranque de una nueva temporada de LaLiga. El volante aprovechó la jornada para desplazarse hasta Grecia y continuar con el proceso que podría llevarlo a convertirse oficialmente en nuevo futbolista del conjunto ateniense.

El hondureño arribó durante la madrugada a la ciudad de Atenas y ahora deberá cumplir con los últimos pasos antes de estampar su firma. Arriaga está a la espera de superar los respectivos exámenes médicos y posteriormente firmar el contrato que lo vincularía con el AEK. De acuerdo con reportes de medios griegos, el vínculo tendría una duración de cuatro años, por lo que el futbolista de 28 años tendría por delante una importante etapa en el fútbol de Grecia.

La operación se movería en una cifra cercana a los 4 y 5 millones de euros, incluyendo variables. Además, el Partizán de Belgrado, club en el que Arriaga militó antes de llegar al fútbol español, también recibiría un porcentaje de la transferencia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El posible fichaje por el AEK representa una nueva oportunidad para Arriaga de continuar consolidándose en el fútbol europeo. El mediocampista podría, además, tener la posibilidad de disputar la UEFA Champions League con el conjunto griego, dependiendo del camino que tome el club en la competición.