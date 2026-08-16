Kervin Arriaga dejará el Levante y revelan su nuevo club: contrato por cuatro años

Kervin Arriaga alista las maletas para abandonar el Levante. El mediocampista hondureño le pondrá fin a su carrera en la Liga Española para llevar su talento al fútbol de Grecia con el AEK de Atenas.
De acuerdo con la información de la Cadena SER, el 'Misilito' tenía la posibilidad de continuar en LaLiga, ya que el Celta estaba interesado en sus servicios, pero sigue sin dar el paso definitivo para su incorporación.
Ante esta situación, el conjunto griego se adelantó en las negociaciones ypresentó una oferta que ronda los 5 millones de euros por Arriaga, además cediendo un pequeño porcentaje de sus derechos económicos en caso de una futura transferencia.
El Levante ha valorado la propuesta y todo indica que ya habría aceptado el traspaso por esa cantidad. El catracho aún tiene dos años de contrato con el conjunto granota, que decidió ponerlo en el mercado para rematar las inscripciones de Hugo Sotelo, Requena y Musuayi.
Arriaga, de 28 años, no aparece ni entre los titulares y suplentes para el partido que disputará el Levante este domingo contra el Espanyol en el arranque de LaLiga 2026-27.
El mediocampista, que se formó en Platense y luego pasó por clubes como Marathón, Minnesota United o Real Zaragoza, firmará con el AEK por las cuatro próximas temporadas, es decir hasta junio de 2030.
La entidad helena quiere incorporarlo de forma inmediata para que pueda disputar el partido de vuelta de la fase previa de la Champions League ante el Levski Sofía.
El Levante firmó a Kervin hace un año por 500.000 euros procedente del Partizán de Belgrado y cediendo el 25% de una futura plusvalía.
La información también fue confirmada por Radio Marca Valencia, asegurando que la operación por Arriaga ya está cerrada y que hoy mismo viajará a Grecia para concretar su fichaje por el AEK de Atenas.