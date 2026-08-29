¡Golazo de Bryan Acosta! El hondureño marcó en goleada del Nashville SC

El hondureño Bryan Acosta se despachó con un golazo en la MLS durante la goleada 4-0 del Nashville SC sobre FC Cincinnati, por la jornada 22 de la Liga de Estados Unidos. El mediocampista catracho necesitó apenas cuatro minutos en cancha para hacerse presente en el marcador.
Acosta ingresó de cambio al minuto 86 y, al 90, sacó un potente disparo desde fuera del área tras un cobro de tiro libre. El exjugador de Real España empalmó el balón con mucha fuerza y venció la estirada del guardameta para convertir el 3-0.
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El tanto del hondureño fue el tercero de una noche completamente dominada por el conjunto de Tennessee, que volvió a demostrar por qué es uno de los mejores equipos de la temporada y consolidó su liderato de la Conferencia Este.
Nashville había abierto el marcador antes del descanso por medio de su goleador, Sam Surridge, quien no perdonó frente al arco rival. En el segundo tiempo, al minuto 54, el alemán Hany Mukhtar amplió la ventaja.
La goleada quedó sentenciada en el tiempo añadido con el tanto de Ahmed Qasem, quien marcó al 90+6 para poner el definitivo 4-0 y cerrar una contundente actuación del líder.
Con este resultado, Nashville SC llegó a 52 puntos en 22 jornadas y mantiene una ventaja de 10 unidades sobre Inter Miami, su escolta en la Conferencia Este. El equipo de Lionel Messi también ganó este sábado, con una goleada sobre CF Montréal y un triplete del argentino.
Además de Acosta, el otro hondureño del Nashville, Andy Nájar, fue titular en el compromiso disputado en el GEODIS Park. El resultado permite al conjunto de Tennessee seguir firme en la cima de Conferencia Este de la MLS.