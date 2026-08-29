¡Golazo de Bryan Acosta! El hondureño marcó en goleada del Nashville SC

El hondureño Bryan Acosta se despachó con un golazo en la MLS durante la goleada 4-0 del Nashville SC sobre FC Cincinnati, por la jornada 22 de la Liga de Estados Unidos. El mediocampista catracho necesitó apenas cuatro minutos en cancha para hacerse presente en el marcador.

Acosta ingresó de cambio al minuto 86 y, al 90, sacó un potente disparo desde fuera del área tras un cobro de tiro libre. El exjugador de Real España empalmó el balón con mucha fuerza y venció la estirada del guardameta para convertir el 3-0.

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El tanto del hondureño fue el tercero de una noche completamente dominada por el conjunto de Tennessee, que volvió a demostrar por qué es uno de los mejores equipos de la temporada y consolidó su liderato de la Conferencia Este.