Real España enfrenta demanda ante el TAS y acelera búsqueda de nuevo entrenador

Real España atraviesa horas de turbulencia tras la salida de Jeaustin Campos, quien no solo decidió poner fin a su vínculo con el club, sino que además llevó el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el incumplimiento en el pago de salarios. Diario DIEZ conoció que la salida del entrenador costarricense no se trató simplemente de una renuncia. Campos, de 55 años, envió mediante su abogado la rescisión unilateral de su contrato, amparándose en la falta de pago. El vínculo del técnico con la institución aurinegra estaba firmado hasta junio de 2027.

La molestia del cuerpo técnico se originó por una deuda de tres meses de salario. Aunque existía la promesa de realizar un abono, la situación llegó a un punto límite, especialmente porque al plantel de jugadores se le había cancelado el salario correspondiente a agosto. “Como cuerpo técnico, hemos decidido finalizar nuestra relación laboral con el Club Real España”, comunicó Campos el viernes 28 de agosto mediante sus estados de WhatsApp. El entrenador también destacó el cariño, respeto y admiración que tiene por la institución y reconoció el compromiso y la entrega de sus jugadores. La situación ahora tendrá un nuevo capítulo en el TAS. Según la información conocida por este medio, fue presentada una demanda ante el organismo con sede en Suiza, por lo que el presidente de Real España, Elías Burbara, recibirá una citación para conocer el proceso iniciado por el entrenador costarricense. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE