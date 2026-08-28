Real España se queda sin DT: ¡Jeaustin Campos puso la renuncia!

Real España se quedó sin entrenador. Jeaustin Campos ya es historia en la institución aurinegra luego de confirmarse que puso la renuncia y se despidió con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. El estratega costarricense y su asistente Hugo Viegas presentaron su dimisión con efecto inmediato, y uno de los grandes motivos se debe a la crisis financiera que atraviesa el club catedrático.

Cabe mencionar que Campos no estuvo presente en el entrenamiento que realizó el primer equipo este viernes de cara al encuentro del domingo contra Choloma por la quinta fecha del Apertura 2026. Jorge 'Pitbull' Claros, preparador físico de las reservas, dirigió la práctica. El detonante principal ha sido una deuda económica de aproximadamente cuatro meses de sueldo hacia él y sus asistentes. La tensión aumentó considerablemente luego de que el equipo cancelara entrenamientos debido a que los fisioterapeutas y utileros tampoco se presentaron por falta de pagos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Un saludo a todos, queremos comunicarles que el día de hoy, como cuerpo técnico, hemos decidido finalizar nuestra relación laboral con el Club Real España. Ha sido difícil por el cariño, el respeto y la admiración que le tenemos a la institución, los jugadores (mención especial por su compromiso y entrega), así como los demás compañeros", anunció el costarricense.