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Concacaf lo confirma a Olimpia, Motagua y Marathón: día y hora de los 4tos de final de la Copa Centroamericana

Ya quedaron definidas las fechas en que los equipos hondureños enfrentarán los 4tos de final de la Copa Centromericana.

Concacaf lo confirma a Olimpia, Motagua y Marathón: día y hora de los 4tos de final de la Copa Centroamericana

Ya fue confirmado por Concacaf los horarios de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
28 de agosto de 2026 a las 12:35

La Concacaf ha confirmado de manera oficial las fechas y los horarios para los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. En esta etapa decisiva, los tres clubes hondureños clasificados , Olimpia, Motagua y Marathón, continúan con vida y buscarán un boleto a las semifinales.

Una buena noticia para la afición catracha es que los tres equipos nacionales evitaron cruzarse entre sí en esta llave, aunque dos de ellos podrían verse las caras más adelante si avanzan a la fase de semifinales.

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Además de luchar por el título del torneo, los cuatro equipos que logren superar esta ronda de cuartos de final clasificarán de forma directa a la Concacaf Champions Cup 2027.

Por su parte, los cuatro clubes que queden eliminados no perderán todas las esperanzas, ya que jugarán un repechaje de ida y vuelta para disputar los últimos dos boletos disponibles para la región.

Un aspecto reglamentario clave que los equipos deben tener en cuenta es que el criterio del gol de visitante sigue vigente, por lo que las anotaciones fuera de casa podrían definir las series en caso de empate en el marcador global.

Calendario de los partidos de ida


Miércoles 9 de septiembre

Saprissa vs. Cartaginés
Hora: 7:06 PM
Sede: Estadio Ricardo Saprissa

Motagua vs. Alianza
Hora: 9:06 PM
Sede: Estadio Nacional Chelato Uclés

Jueves 10 de septiembre

Marathón vs. Alajuelense
Hora: 7:06 PM
Sede: Estadio Morazán

Luis Ángel Firpo vs. Olimpia
Hora: 9:06 P.M
Sede: El Salvador

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Calendario de los partidos de vuelta


Miércoles 16 de septiembre

Cartaginés vs. Saprissa
Hora: 6:30 PM
Sede: Estadio José Rafael "Fello" Meza

Alianza vs. Motagua
Hora: 9:15 PM
Sede: El Salvador

Jueves 17 de septiembre

Alajuelense vs. Marathón
Hora: 6:30 PM
Sede: Estadio Alejandro Morera Soto, Costa Rica

Olimpia vs. Luis Ángel Firpo
Hora: 9:15 PM
Sede: Estadio Nacional Chelato Uclés

Concacaf lo confirma a Olimpia, Motagua y Marathón: día y hora de los 4tos de final de la Copa Centroamericana


Canales de transmisión


Los aficionados podrán seguir todos los partidos de la Copa Centroamericana a través de las cadenas oficiales:

Centroamérica, Sudamérica, Brasil y el Caribe: ESPN y Disney+

México: Fox Sports

Estados Unidos: CBS y Paramount+ (en inglés)

Canadá: OneSoccer

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Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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