Concacaf lo confirma a Olimpia, Motagua y Marathón: día y hora de los 4tos de final de la Copa Centroamericana

La Concacaf ha confirmado de manera oficial las fechas y los horarios para los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. En esta etapa decisiva, los tres clubes hondureños clasificados , Olimpia, Motagua y Marathón, continúan con vida y buscarán un boleto a las semifinales.
Una buena noticia para la afición catracha es que los tres equipos nacionales evitaron cruzarse entre sí en esta llave, aunque dos de ellos podrían verse las caras más adelante si avanzan a la fase de semifinales.
Además de luchar por el título del torneo, los cuatro equipos que logren superar esta ronda de cuartos de final clasificarán de forma directa a la Concacaf Champions Cup 2027.
Por su parte, los cuatro clubes que queden eliminados no perderán todas las esperanzas, ya que jugarán un repechaje de ida y vuelta para disputar los últimos dos boletos disponibles para la región.
Un aspecto reglamentario clave que los equipos deben tener en cuenta es que el criterio del gol de visitante sigue vigente, por lo que las anotaciones fuera de casa podrían definir las series en caso de empate en el marcador global.
Calendario de los partidos de ida
Miércoles 9 de septiembre
Saprissa vs. Cartaginés
Hora: 7:06 PM
Sede: Estadio Ricardo Saprissa
Motagua vs. Alianza
Hora: 9:06 PM
Sede: Estadio Nacional Chelato Uclés
Jueves 10 de septiembre
Marathón vs. Alajuelense
Hora: 7:06 PM
Sede: Estadio Morazán
Luis Ángel Firpo vs. Olimpia
Hora: 9:06 P.M
Sede: El Salvador
Calendario de los partidos de vuelta
Miércoles 16 de septiembre
Cartaginés vs. Saprissa
Hora: 6:30 PM
Sede: Estadio José Rafael "Fello" Meza
Alianza vs. Motagua
Hora: 9:15 PM
Sede: El Salvador
Jueves 17 de septiembre
Alajuelense vs. Marathón
Hora: 6:30 PM
Sede: Estadio Alejandro Morera Soto, Costa Rica
Olimpia vs. Luis Ángel Firpo
Hora: 9:15 PM
Sede: Estadio Nacional Chelato Uclés
Canales de transmisión
Los aficionados podrán seguir todos los partidos de la Copa Centroamericana a través de las cadenas oficiales:
Centroamérica, Sudamérica, Brasil y el Caribe: ESPN y Disney+
México: Fox Sports
Estados Unidos: CBS y Paramount+ (en inglés)
Canadá: OneSoccer