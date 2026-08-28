Concacaf lo confirma a Olimpia, Motagua y Marathón: día y hora de los 4tos de final de la Copa Centroamericana

La Concacaf ha confirmado de manera oficial las fechas y los horarios para los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. En esta etapa decisiva, los tres clubes hondureños clasificados , Olimpia, Motagua y Marathón, continúan con vida y buscarán un boleto a las semifinales. Una buena noticia para la afición catracha es que los tres equipos nacionales evitaron cruzarse entre sí en esta llave, aunque dos de ellos podrían verse las caras más adelante si avanzan a la fase de semifinales.



Además de luchar por el título del torneo, los cuatro equipos que logren superar esta ronda de cuartos de final clasificarán de forma directa a la Concacaf Champions Cup 2027. Por su parte, los cuatro clubes que queden eliminados no perderán todas las esperanzas, ya que jugarán un repechaje de ida y vuelta para disputar los últimos dos boletos disponibles para la región. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Un aspecto reglamentario clave que los equipos deben tener en cuenta es que el criterio del gol de visitante sigue vigente, por lo que las anotaciones fuera de casa podrían definir las series en caso de empate en el marcador global.

Calendario de los partidos de ida



Miércoles 9 de septiembre Saprissa vs. Cartaginés

Hora: 7:06 PM

Sede: Estadio Ricardo Saprissa



Motagua vs. Alianza

Hora: 9:06 PM

Sede: Estadio Nacional Chelato Uclés Jueves 10 de septiembre Marathón vs. Alajuelense

Hora: 7:06 PM

Sede: Estadio Morazán Luis Ángel Firpo vs. Olimpia

Hora: 9:06 P.M

Sede: El Salvador





Calendario de los partidos de vuelta



Miércoles 16 de septiembre



Cartaginés vs. Saprissa

Hora: 6:30 PM

Sede: Estadio José Rafael "Fello" Meza Alianza vs. Motagua

Hora: 9:15 PM

Sede: El Salvador Jueves 17 de septiembre



Alajuelense vs. Marathón

Hora: 6:30 PM

Sede: Estadio Alejandro Morera Soto, Costa Rica Olimpia vs. Luis Ángel Firpo

Hora: 9:15 PM

Sede: Estadio Nacional Chelato Uclés





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