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Los rivales de Olimpia, Motagua y Marathón en los cuartos de la Copa Centroamericana

Olimpia, Motagua y Marathón ya conocen su camino en el torneo internacional tras confirmarse los cruces de cuartos de final.

Los rivales de Olimpia, Motagua y Marathón en los cuartos de la Copa Centroamericana

Olimpia, Motagua y Marathón ya conocen sus rivales de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
27 de agosto de 2026 a las 21:58

La Copa Centroamericana 2026 ya tiene definidos sus cruces de cuartos de final. Olimpia aseguró el liderato del Grupo C tras imponerse 2-0 al Saprissa en el clásico centroamericano y ahora ya conoce el camino que deberá recorrer en busca del título.

Los dirigidos por Eduardo Espinel respondieron en la cancha, derrotaron 2-1 al gigante costarricense con goles de Emanuel Hernández y Jorge Benguché para terminar la fase de grupos como primeros de su sector, con paso perfecto de 12 puntos y una diferencia de goles de +6.

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Con este resultado, el Viejo León quedó ubicado como el mejor clasificado en la tabla general del torneo y de acuerdo con el sistema de competencia de Concacaf, se cruzará en los cuartos de final con uno de los equipos que avanzó como segundo de grupo.

Así quedaron los cuartos de final:

La victoria de Olimpia sobre Saprissa terminó de ordenar el cuadro de la ronda de los ocho mejores. Los enfrentamientos quedaron establecidos de la siguiente manera: Alajuelense vs. Marathón, Alianza FC vs. Motagua, Olimpia vs. Firpo y Cartaginés vs. Saprissa.

El cuadro muestra a tres clubes clubes hondureños clasificados a la siguiente ronda. Olimpia se medirá al Firpo de El Salvador, mientras que Motagua tendrá como rival al Alianza FC. Marathón, por su parte, tendrá una dura serie frente al Alajuelense de Costa Rica.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final?

Las series de cuartos de final se disputarán a ida y vuelta durante septiembre. Los partidos de ida están programados entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán entre el 15 y el 17 de septiembre.

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Los tres clubes hondureños tendrán ahora la misión de superar a sus rivales para buscar la clasificación a las semifinales de una competencia que, además del título regional, entrega boletos a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Así continúa el camino después de los cuartos de final

Cuartos final

Alajuelense vs. Marathón

Alianza FC vs. Motagua

Olimpia vs. Firpo

Cartaginés vs. Saprissa.

Play-In

Perdedor Alajuelense / Marathón vs Perdedor Alianza FC / Motagua

Perdedor Olimpia / Firpo vs Perdedor Cartaginés / Saprissa

Semifinales

Ganador Alajuelense / Marathón vs Ganador Alianza FC / Motagua

Ganador Olimpia / Firpo vs Ganador Cartaginés / Saprissa

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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