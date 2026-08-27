Los rivales de Olimpia, Motagua y Marathón en los cuartos de la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana 2026 ya tiene definidos sus cruces de cuartos de final. Olimpia aseguró el liderato del Grupo C tras imponerse 2-0 al Saprissa en el clásico centroamericano y ahora ya conoce el camino que deberá recorrer en busca del título. Los dirigidos por Eduardo Espinel respondieron en la cancha, derrotaron 2-1 al gigante costarricense con goles de Emanuel Hernández y Jorge Benguché para terminar la fase de grupos como primeros de su sector, con paso perfecto de 12 puntos y una diferencia de goles de +6.

Con este resultado, el Viejo León quedó ubicado como el mejor clasificado en la tabla general del torneo y de acuerdo con el sistema de competencia de Concacaf, se cruzará en los cuartos de final con uno de los equipos que avanzó como segundo de grupo.

Así quedaron los cuartos de final:

La victoria de Olimpia sobre Saprissa terminó de ordenar el cuadro de la ronda de los ocho mejores. Los enfrentamientos quedaron establecidos de la siguiente manera: Alajuelense vs. Marathón, Alianza FC vs. Motagua, Olimpia vs. Firpo y Cartaginés vs. Saprissa. El cuadro muestra a tres clubes clubes hondureños clasificados a la siguiente ronda. Olimpia se medirá al Firpo de El Salvador, mientras que Motagua tendrá como rival al Alianza FC. Marathón, por su parte, tendrá una dura serie frente al Alajuelense de Costa Rica. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿Cuándo se juegan los cuartos de final?

Las series de cuartos de final se disputarán a ida y vuelta durante septiembre. Los partidos de ida están programados entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán entre el 15 y el 17 de septiembre.

Los tres clubes hondureños tendrán ahora la misión de superar a sus rivales para buscar la clasificación a las semifinales de una competencia que, además del título regional, entrega boletos a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Así continúa el camino después de los cuartos de final