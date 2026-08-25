¡El Ciclón sigue vivo! Motagua empata ante Municipal y se mete en cuartos de final

Motagua consiguió este martes una clasificación sufrida a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, luego de empatar 1-1 frente al Municipal en el Estadio El Trébol de Guatemala. El Ciclón Azul mostró carácter en un encuentro cargado de tensión y logró conservar el resultado que necesitaba para continuar con vida en el torneo.
El conjunto hondureño salió decidido a controlar las acciones y durante los primeros minutos manejó la posesión del balón. Municipal reaccionó rápidamente y comenzó a generar peligro, pero la falta de precisión y las intervenciones del arquero Luis Ortiz evitaron que los locales se adelantaran en el marcador.
Motagua encontró el premio a su esfuerzo al minuto 35. Cristopher Meléndez se reivindicó con una gran habilitación entre líneas para Rodrigo de Olivera, quien controló el balón y definió con tranquilidad ante el guardameta guatemalteco para colocar el 0-1 y darle tranquilidad al equipo hondureño antes del descanso.
En la segunda parte, Municipal se lanzó con todo en busca de la remontada y volvió a poner a prueba a la defensa azul. Luis Ortiz respondió nuevamente bajo los tres palos, mientras el equipo capitalino intentaba resistir el constante asedio de los locales, conscientes de que un empate también les permitía avanzar.
La insistencia del cuadro guatemalteco finalmente tuvo recompensa al minuto 74, cuando Erik López aprovechó un rebote dentro del área para establecer el 1-1. El gol puso contra las cuerdas al Ciclón, ya que una segunda anotación del Municipal habría dejado fuera de la competencia al vigente campeón hondureño.
Motagua aguantó los últimos minutos con una enorme dosis de carácter y consiguió mantener el empate hasta el pitazo final. El resultado le permitió terminar segundo de su grupo por el criterio de Fair Play, igualado en puntos con el Sport Cartaginés. Al mimado le sacaron ocho tarjetas amarillas, mientras que los ticos recibieron seis.
FICHA TÉCNICA
Municipal: 1- Braulio Linares; 52- Aubrey David, 3- José Mena, 20- César Archila (Rudy Muñoz 68'), 16- José Morales; 32- Erick López, 43- Yúnior Pérez (Erick Paniagua 80'), 31- César Calderón, 8- Rodrigo Saravia (Pedro Altán 46'); 33- Alejandro Cabeza (Jefry Bantes 59') y 19- Cristian Hernández (Rudy Barrientos 59'). Gol: Erick López 75'
Motagua: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 4- Luis Vega (Pablo Cacho 46'), 34- Giancarlo Sacaza, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Padilla, 8- Denis Meléndez (Rodrigo Gómez 70'), 23- Alejandro Reyes, 21- Jesús Batiz (Luis Crisando 62'), 27- Jefryn Macías (Valerio Marinacci 90') y 19- Rodrigo de Olivera (Jonathan Moya 62').
Amonestado: Luis Santamaria 74', Giancarlo Sacaza 90'. Gol: Rodrigo De Olivera 35'