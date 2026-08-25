Elis enciende el Marathón-Real Estelí: “Para nosotros está claro: es una final”

Alberth Elis está de regreso con el Club Deportivo Marathón para la trascendental batalla de este miércoles ante Real Estelí, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. En la previa del duelo, que se disputará en el estadio Morazán de San Pedro Sula, el conjunto verdolaga atendió a los medios de comunicación. Además del entrenador Silvio Rudman, uno de los protagonistas de la conferencia de prensa fue Elis, quien estuvo a la par de su estratega. “La Panterita” fue baja en los últimos encuentros, entre ellos el partido en el que el conjunto sampedrano sufrió una dolorosa derrota ante Alianza, resultado que ahora lo tiene contra las cuerdas en el torneo más importante de clubes de Centroamérica.

Alberth, uno de los fichajes más importantes del Marathón para esta temporada, confirmó que ya está recuperado de su lesión y listo para volver a las canchas. El delantero hondureño también dejó claro que es consciente de la importancia del compromiso y aseguró que el equipo afrontará el duelo ante Real Estelí como una verdadera final en busca del boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

CONFERENCIA DE PRENSA

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Feliz y agradecido con Dios por poder estar en el partido de mañana. Me había lesionado hace aproximadamente dos semanas y media, pero gracias a Dios ya estamos bien. Esperamos poder aportarle al equipo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La presión por clasificar a los cuartos de final, ¿para usted es una motivación?

Para nosotros, como futbolistas, está claro que es una final y saldremos a buscar el triunfo. Sabemos que solo la victoria nos puede dar el pase a la otra fase, así que estamos motivados. Sabemos que estamos en casa y vamos a salir por la victoria desde el inicio.