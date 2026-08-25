Espinel sonríe: lo último que informa Olimpia sobre la lesión de Jamir Maldonado

Olimpia recibió este martes una noticia que lleva algo de tranquilidad al entorno merengue luego de la lesión que sufrió Jamir Maldonado durante el partido del pasado domingo ante Olancho FC, disputado en Juticalpa. El mediocampista encendió las alarmas en el conjunto blanco tras abandonar el terreno de juego con molestias, situación que obligó al cuerpo médico del club a realizarle diferentes estudios para conocer el alcance de la lesión.

Después de las evaluaciones correspondientes, Olimpia confirmó el diagnóstico y descartó, de momento, el escenario que más preocupaba: una intervención quirúrgica: “Jamir fue evaluado durante la mañana de este martes por el Dr. Faustino Laínez, quien determinó que el jugador presenta una sinovitis postraumática”, informó la institución en su reporte médico. La principal noticia positiva para los melenudos es que la lesión no requerirá cirugía. El club detalló que el futbolista deberá cumplir con un proceso de recuperación bajo tratamiento médico y terapéutico: “De acuerdo con la evaluación realizada, la lesión no requerirá intervención quirúrgica”, señaló el Olimpia.

Ahora, la prioridad será que Maldonado responda favorablemente al tratamiento y pueda avanzar progresivamente en su recuperación. El club dejó claro que todavía no existe una fecha definida para su regreso a los entrenamientos con el primer equipo: “La evolución del jugador será evaluada periódicamente y su disponibilidad para reincorporarse a los trabajos con el primer equipo estará sujeta a su respuesta al tratamiento y a las posteriores valoraciones médicas”, explicó el conjunto capitalino. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La lesión de Maldonado había generado preocupación en Olimpia debido al momento en que se produjo, en un partido de Liga Nacional que terminó con el jugador fuera de acción. Sin embargo, el diagnóstico conocido este martes permite al equipo respirar con mayor tranquilidad, al menos en cuanto a la necesidad de una operación.