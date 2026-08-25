Ángel Villatoro busca la redención en el Choloma: “Te lo juro que sí he cambiado”

“Borrón y cuenta nueva”, un refrán que encaja a la perfección con la actualidad del joven delantero hondureño Ángel Villatoro. Tras irrumpir con fuerza años atrás en la Liga Nacional vistiendo la camiseta de Potros de Olancho, el atacante de 20 años vio frenada su proyección por una baja en su rendimiento y diversos señalamientos extradeportivos, situación que lo llevó a tomar la determinación de cambiar de aires y enrolarse en las filas del CD Choloma.

El futbolista originario de San Francisco de Becerra fue la gran figura en la última jornada al marcar los dos goles con los que los maquileros vencieron a Platense, firmando su primer doblete en la máxima categoría. El delantero atribuye este resurgir al respaldo brindado por el estratega argentino Héctor Vargas.

“El profe Vargas me ha ayudado a mejorar mucho. Me dijo que si yo me metía en la cabeza que iba a ser goleador y a buscar esa reivindicación, tenía que creerlo”, confesó Villatoro en entrevista.

El traspaso, pactado a préstamo desde la institución olanchana, representó una decisión meditada en conjunto con su entorno familiar para salir de la zona de confort. “A veces toca salir de un lugar para comenzar otra vida. Mi mamá me dijo que si yo me sentía cómodo, estaba bien. Mucha gente de experiencia y varios compañeros me dijeron que, si salía, tenía que ser para mejorar”, explicó el ariete sobre su llegada al conjunto cholomeño.

En el aspecto personal y conductual, Villatoro asegura haber dado un paso firme hacia la madurez deportiva, enfocado en mantener una disciplina estricta fuera de la cancha. “Te lo juro que sí he cambiado. Gracias a Dios estoy dando lo mejor aquí, cuidándome y haciendo una vida mucho más profesional”, afirmó con contundencia, reconociendo la importancia de este nuevo proceso en su carrera.

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De cara al futuro, el atacante fija metas ambiciosas con el cuadro maquilero y proyecta su crecimiento hacia el plano internacional y la Selección Nacional.

“Siempre le he pedido a Dios volver a la Selección. Apunto a volver a la H y también a salir al extranjero, pero primero quiero sacar a este equipo del bache en el que estaba, ser goleador aquí y luego buscar un club más grande”, concluyó la promesa catracha.