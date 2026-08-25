¡Saprissa pasa por encima del Olimpia! La contundente comparativa entre gigantes

Olimpia y Saprissa se preparan para volver a protagonizar uno de los duelos más importantes de Centroamérica. Ambos ya están clasificados a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, pero el partido también servirá para medir la grandeza histórica de dos instituciones que dominan sus respectivos países.

TÍTULOS NACIONALES

En cuanto a títulos nacionales, existe una paridad impresionante. Olimpia alcanzó las 40 coronas de Liga Nacional con su campeonato del Apertura 2025, mientras que Saprissa también presume 40 títulos de liga costarricense, por lo que ambos comparten el récord como los clubes más ganadores de sus países.

TÍTULOS INTERNACIONALES

Si la comparación pasa al plano internacional, los dos tienen argumentos de peso. Olimpia conquistó en dos ocasiones la Copa de Campeones de Concacaf, en 1972 y 1988, mientras Saprissa ganó tres veces el máximo torneo de clubes de la región, en 1993, 1995 y 2005. En los antiguos torneos centroamericanos, Saprissa también tiene ventaja: conquistó cinco títulos del Torneo Centroamericano, mientras Olimpia ganó tres. Los morados fueron campeones en 1965, 1970, 1973, 1975 y 1977; los albos lo hicieron en 1987, 1989 y 1990.

GOLEADORES HISTÓIRICOS

En el apartado de goleadores históricos, Olimpia tiene a una auténtica leyenda: Wilmer Velásquez, quien marcó 196 goles con el club y también ostenta el récord histórico de anotaciones en la Liga Nacional de Honduras. Saprissa, por su parte, tiene a Evaristo Coronado como su máximo anotador histórico, con 164 goles oficiales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

JUGADORES HISTÓRICOS

Cuando se habla de jugadores que llegaron desde sus filas al máximo nivel, ambos clubes tienen nombres importantes. Olimpia produjo figuras como David Suazo y Wilson Palacios, mientras Saprissa formó a Keylor Navas, quien posteriormente se convirtió en uno de los porteros más destacados de la historia de Costa Rica y llegó a jugar en el Real Madrid.

MUNDIAL DE CLUBES

El mayor logro internacional también genera un debate interesante. Olimpia fue campeón de Concacaf en dos ocasiones, pero Saprissa tiene como carta histórica su tercer lugar en el Mundial de Clubes de 2005, después de conquistar la Concacaf y enfrentarse a los mejores clubes del mundo en Japón.

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