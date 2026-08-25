Diego Vázquez evita el tema del arbitraje y sentencia a Marathón: "El objetivo es ganar"

Real Estelí llega a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana con la clasificación en juego ante Marathón, en un duelo donde ambos equipos se juegan mucho. Diego Vázquez dejó claro que, pese a que el conjunto nicaragüense tiene la posibilidad de avanzar con un empate, su mentalidad no será especular: "El objetivo es ganar. Tenemos que ganar el partido porque de la única manera que dependemos de nosotros es ganando". El técnico argentino, conocedor del fútbol hondureño, también restó importancia a la ventaja que puede darle haber enfrentado y dirigido en el país. Vázquez reconoció que conocer a los futbolistas de Marathón le permite identificar algunas individualidades, pero advirtió que eso no será determinante en el encuentro. Sobre el rival, destacó su capacidad para manejar la pelota y atacar por los costados, además de elogiar al arquero del Monstruo Verde, Jonathan Rougier: "Ha demostrado que es un arquero de mucha categoría".

Uno de los puntos que también llamó la atención fue su postura sobre el arbitraje, especialmente porque el encuentro no contará con VAR. Diego aseguró que no quiere pensar en posibles perjuicios y pidió que los encargados de impartir justicia tengan una buena actuación: "No creemos en eso de ver fantasmas y pensar que perjudican a uno o no".

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE DIEGO VÁZQUEZ --

Teniendo en cuenta cómo llega Real Estelí, como dos veces subcampeón de este torneo en tres ocasiones y Marathón obligado a ganar para avanzar, ¿quién considera usted que llega más presionado a este crucial duelo, Estelí o Marathón? En este caso, sabíamos que los cuatro partidos iban a ser cuatro finales. Como tal, los dos equipos llegan con urgencia de sumar, de ganar, de ganar puntos, y en eso estamos parejos. No hay ninguno de los dos que no tenga la urgencia de ganar, de sumar y pasar a la otra fase. Entonces, es un grupo bastante complejo, pero bueno, llegamos al último partido con el objetivo latente de depender de nosotros mismos. De sumar mañana, estamos en la siguiente fase. Entonces, esperemos estar muy bien para hacer un buen partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por la necesidad que se tiene por parte de ambos y por la etapa definitoria en la que se encuentran, ¿es más fácil analizar o plantear un partido contra Marathón, tomando en cuenta que usted conoce bastante el fútbol hondureño y está fuera del país?



Son detalles. Sí es una ventaja conocer a todos los jugadores y conocer básicamente todo, pero tampoco son pequeños detalles. Después, los principales protagonistas son los jugadores y hay que plasmarlo en el campo de juego. Todo eso queda para la previa. Son dos equipos importantes y Marathón llega con posibilidades a este último partido de la fase de grupos. Entonces, no hay ventaja. Estamos muy bien y esperemos poder desarrollar todo lo que venimos haciendo en este torneo de buena manera el día de mañana. ¿Tienes ventaja por conocer bastante el fútbol hondureño? ¿Es ventajoso para usted y también el hecho de que Marathón no llegue en un buen momento, un poco tocado por la derrota contra Alianza?



Ya nos conocemos porque en el grupo este es el cuarto partido. Los dos equipos ya jugaron sus tres partidos, entonces nos conocemos mutuamente. Son detalles, quizás conocer más alguna individualidad, pero no creo que sea algo determinante. Tenemos que estar muy bien en la cancha y plasmarlo el día de mañana ante un gran equipo como es Marathón. Tomando en cuenta que se miraba o se mira siempre como el grupo con los rivales más parejos, ¿cree que, de clasificar, se abre el panorama para Real Estelí en lo que venga, aunque lo que venga ya sea la parte decisiva del torneo de Copa Centroamericana?



Es un grupo fuerte. Todos los partidos han sido bastante complejos y así va a ser. Esa es la característica de toda la Copa, independientemente de quién sea el rival pasando a la otra fase. Lógicamente, es un torneo en el que todos los partidos tienen alta complejidad y son complicados por la visita, por la localidad, porque no hay más de un día a la mañana. Entonces, es un torneo lindo. Hay que estar muy bien, independientemente de quién toque. Sabemos que tenemos que desarrollar muy bien lo que hacemos nosotros y, prácticamente, bajar el margen de errores para poder estar bien.

Diego, antes venía el Real Estelí a Honduras y ya hablábamos en la prensa hondureña de que eran goleadas. Ahora el equipo ha jugado dos finales de Copa Centroamericana y ya ha cambiado el estatus. ¿Cuál es la exigencia dentro de la directiva hacia el cuerpo técnico para este torneo? Y quiero que me haga una breve reseña de lo importante que es Héctor Aranda para su equipo. Real Estelí ha crecido mucho en el último tiempo. Ha tenido evolución todo el fútbol de Nicaragua, no solo Estelí: la liga en sí, la selección. De hecho, con Honduras lo sufrimos en la eliminatoria pasada. Entonces, hay un crecimiento. En cuanto a la exigencia, siempre es la más alta porque es un club que te da toda la comodidad, toda la facilidad, toda la logística que necesitamos. Entonces, esperemos estar a la altura, que creo que, bueno, hasta ahora lo hemos estado, y esperamos seguir creciendo. Esa es la exigencia de los directivos y de todos los equipos grandes como este, que es uno de los grandes de Centroamérica. Y la otra, Aranda es importante. Se ha recuperado. Tuvo buenos partidos ahora, estos últimos dos partidos de Concacaf, que jugó dos, tres partidos, y tiene que seguir mejorando, pero es un jugador importante para nosotros. Has jugado muchas veces en el Morazán cuando estuviste en el fútbol hondureño. ¿Cuál es tu recuerdo más bonito cuando has dirigido aquí y cuáles son las claves para poder clasificar mañana por parte del Estelí?



Es un placer jugar en este estadio. Muy lindo estadio, con la gente cerca. Sabemos que el ambiente es lindo, importante. Le han arreglado la grama y tengo muchos buenos recuerdos de haber ganado semifinales, de haber pasado a la final acá en el Morazán. También algunos no tan buenos, de haber perdido, normal del deporte, pero contento de estar acá de nuevo y vivirlo con mucha alegría, con mucha pasión, con mucho entusiasmo. ¿Qué no va a ser negociable para sus jugadores mañana, sabiendo que se juegan con un punto en la clasificación?



Lo que no es negociable es estar ordenados, estar en bloque, que se note el trabajo que hemos hecho durante la semana y estar muy agresivos para poder volcar el resultado a favor. Que el equipo se note que el bloque está bien junto, atacar con mucha gente, defender con mucha gente y estar muy bien armados en la cancha. Sabiendo que vienen con ventaja en la tabla de posiciones y que un empate los pone dentro de la siguiente ronda, ¿cuál será la consigna del Real Estelí mañana en el estadio Morazán?



El objetivo es ganar. Tenemos que ganar el partido porque de la única manera que dependemos de nosotros es ganando, y a eso vamos a apostar mañana, a tratar de ganar el partido, lógicamente. ¿Cómo se cree que pueda concluir bien la estrategia en el aspecto desde que vinieron desde el domingo, tuvieron espacio para entrenar aquí en Honduras, prácticamente ya se adaptaron a la ciudad, al calor, ¿será que la estrategia le surja este efecto para el día miércoles?



Ya lo teníamos planificado con anticipación porque, bueno, sabíamos que este iba a ser un partido importante y los directivos lo planificaron muy bien. También por la complejidad de las escalas en Nicaragua, el vuelo fue bastante largo. Tardamos casi todo el domingo para llegar. Por más que vinimos vía aérea, entonces, bueno, para adaptarse obviamente al clima y a lo que es San Pedro Sula, sirve bastante haber venido con anticipación.