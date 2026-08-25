Saprissa llega a Honduras con tres bajas ante el Olimpia y con hambre de gloria

La delegación tica arribó al país encabezada por el director técnico Hernán Medford, con la firme consigna de disputar lo que el propio estratega catalogó como una final y el auténtico clásico centroamericano entre los clubes más laureados de la región.

El Deportivo Saprissa de Costa Rica pisó territorio hondureño para afrontar el esperado duelo de este jueves frente al Olimpia, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

A pesar del optimismo del plantel morado, la institución oficializó la nómina de viajeros confirmando tres ausencias de enorme peso en su estructura táctica: el atacante cubano Luis Javier Paradela, el defensor panameño Fidel Escobar y el delantero Bancy Hernández. Estas tres bajas obligarán a Medford a modificar su alineación titular para encarar la batalla directa por la primera casilla del encuadre regional.

En el aspecto defensivo, la responsabilidad recaerá en la experiencia de Kendall Waston, quien se alista para sostener un choque de alta exigencia física frente a la dupla de ataque merengue conformada por Yustin Arboleda y Jorge Benguché.

"Sabemos de la importancia que hay alrededor de este partido que es clave. Nosotros queremos el primer lugar en una cancha difícil y con un buen equipo; es un buen partido para medirnos", puntualizó el espigado zaguero costarricense.

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Por su parte, el joven guardameta morado Abraham Madriz resaltó el impacto emocional y competitivo que genera este enfrentamiento en el plantel visitante. "Es un partido que deseo jugar con mucha ilusión. Creo que será lo más parecido a un partido de eliminatorias. Es un buen duelo para definir las cosas y esperamos hacerlo de la mejor manera", expresó la figura en el arco saprissista.

El compromiso entre Olimpia y Saprissa no solo aviva la histórica rivalidad deportiva entre el fútbol hondureño y el costarricense, sino que definirá las posiciones de honor hacia la siguiente ronda. Ambas escuadras buscarán dar un golpe de autoridad en la cancha para asegurar una cruce favorable en la etapa de cuartos de final del certamen internacional.