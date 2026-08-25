¿Fracaso? Rudman borra los resultados negativos: "Marathón se hará sentir"

Silvio Rudman ya tiene claro el plan de Marathón para la decisiva batalla ante Real Estelí: orden, intensidad, dinámica y atacar sin perder el equilibrio. El técnico verdolaga reconoce que los tropiezos ante Alianza y el empate frente a Real España dejaron lecciones, especialmente en la contundencia, pero asegura que su equipo viene creciendo y ahora debe plasmar esa evolución en una auténtica final por el boleto a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

Hoy se enfrenta a Real Estelí, un equipo que ha venido creciendo, que es uno de los contendientes serios en este grupo. De no clasificar, profe, mañana de ronda, ¿consideraría usted un fracaso quedar en la ronda de grupos, ya que la directiva le ha inyectado bastante poder económico para traer buenos fichajes?

Realmente lo que nos compete a nosotros es saber que mañana vamos a jugar con Real Estelí, un equipo que juega bien, que está bien dirigido, que compite. Realmente lo que nosotros pensamos es el objetivo que los dos equipos llegamos con chance de poder pasar a la otra fase. Y lo que realmente nos compete a nosotros es hacer un juego inteligente, sabiendo que Marathón es un equipo que juega bien al fútbol, que propone, que realmente los muchachos dentro de la cancha le ponen mucha intensidad, mucha dinámica y siempre pensando en el objetivo de ganar el partido. Eso es lo que nosotros pensamos en este momento para el día de mañana, con el apoyo de nuestra gente, que siempre, como lo menciono, tenemos palabras de agradecimiento. Mañana se van a hacer sentir muchísimo y el equipo tiene que plasmar una idea, como lo viene haciendo partido tras partido, en una final, como es el día de mañana. Profe, en el aficionado verdolaga hay un cierto disgusto por lo que ha pasado, la derrota, un empate ante Real España, que se jugó con 10 hombres prácticamente 70 minutos. ¿Está en ustedes mañana, tal vez, cambiar ese estado de ánimo sobre su propia afición?

Mañana es una historia nueva, sabiendo de lo que representa el partido de mañana. Los dos llevamos la posibilidad de poder llegar a la otra fase, así que con mucha ilusión, realmente con el objetivo claro de poder hacer un buen partido, un buen funcionamiento, en lo cual nos permita poder pasar de fase, sabiendo que el equipo va en buen camino. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Como bien lo decís vos, el tema de Alianza, de no poder ganarle de local, el partido que hablás del Real España, pero creo que nosotros venimos haciendo un buen funcionamiento, venimos creciendo como equipo y mañana hay que plasmarlo dentro de la cancha.

Ha tenido muchas pruebas de fuego en partidos consecutivos bastante fuertes, ¿cree que ha contado con el tiempo suficiente como para hacer las correcciones con respecto a ese partido contra Alianza, con el que va a tener mañana?

Nosotros realmente vemos un crecimiento en el equipo. Realmente, como bien lo mencionas, lo que pasó es historia. Yo lo que te puedo decir es que yo me hice cargo del primer partido contra Independiente y de local, en los cuales van muchos partidos. Hoy arrancamos el cuarto partido en la Centroamericana, donde se empató con Herediano, donde se le ganó a Antigua, donde se perdió con Alianza y hoy es la cuarta jornada en la Centroamericana y llegamos con chance de pasar de fase. Así que realmente para mí eso es positivo. Mañana tenemos una gran final con un equipo que está bien dirigido, con un equipo que lo vimos jugar y es un equipo que siempre trata de hacer un buen fútbol. Pero nosotros, Marathón, somos un equipo grande, somos un equipo que mañana con nuestra gente tenemos que plasmar una idea, tenemos que tener un orden y, como siempre le menciono a los muchachos, siempre pensar en el arco contrario, competir y ser solidario con el compañero, que es lo que realmente hacen los muchachos dentro de la cancha. ¿Cómo evitar mañana que la necesidad de ganar no genere desesperación entre los jugadores?

Sí, llegar mañana los dos equipos con la posibilidad de poder llegar de fase realmente es algo muy importante para ambos. Realmente es un partido de fútbol, sabiendo de que tenemos una plantilla muy competitiva, que tenemos un equipo que tiene el objetivo claro, que es jugar bien al fútbol, de tener un buen funcionamiento, de tener un orden y mañana lo tenemos que plasmar para sacar un resultado positivo. Confío mucho en este grupo, confío mucho en mis jugadores y mañana es una oportunidad muy grande para plasmar lo que realmente ellos entrenan día con día y sabiendo de que nos jugamos una final los dos. Primero, profe, el equipo, ¿cómo está en la parte anímica? ¿Usted cree que ve a los jugadores, le ve a los rostros y usted los ve con las ganas de ganar mañana?

Sí, lo veo muy bien al grupo, la verdad que lo veo con ganas, con deseo, sabiendo de que nos jugamos un partido importantísimo, de que vamos a jugar con nuestra afición a favor, lo que es jugar un boleto para la otra fase. Al equipo lo veo muy bien, anímicamente, deportivamente. Como bien lo digo, vamos en el camino correcto, más allá de que no se dieron uno o dos resultados, como fue el caso de Alianza, como fue el otro día el caso de Real España. Pero realmente el equipo está en crecimiento, creo mucho en el plantel, hay muchos jugadores de mucha jerarquía, jugadores jóvenes que piden minutos. Así que mañana tenemos una prueba muy buena para poder demostrar, para plasmarlo dentro de la cancha, sabiendo que vamos a jugar con Estelí, que también tiene la posibilidad de pasar de fase. Así que lo veo muy bien al grupo, veo muy bien al equipo.