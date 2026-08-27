Olimpia vs Saprissa por el liderato: hora y dónde ver el clásico centroamericano

El Olimpia y Saprissa protagonizarán este jueves 27 de agosto uno de los partidos más esperados del fútbol centroamericano. El león y el monstruo morado se medirán en un duelo de alto voltaje por el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, en una nueva edición de un clásico regional cargado de historia, prestigio y rivalidad. Hablar de un Olimpia-Saprissa es hablar de la grandeza del fútbol de Centroamérica. Es recordar enfrentamientos que han quedado grabados en la memoria de los aficionados y poner frente a frente a dos de los clubes más exitosos, ganadores y reconocidos de la región. Esta vez, más allá de la clasificación, ambos equipos tienen una misión clara durante los 90 minutos: ganar, imponer condiciones ante su histórico rival regional y regalarle una enorme alegría a sus respectivas aficiones.

Los dos clubes ya aseguraron su boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, pero todavía queda mucho en juego. El prestigio de ganar este clásico regional es uno de los grandes ingredientes, aunque también está en disputa el liderato del Grupo C. Olimpia y Saprissa llegan a este compromiso con nueve puntos y con un rendimiento prácticamente perfecto en la competición. Sin embargo, el conjunto hondureño tiene una ligera ventaja en la pelea por el primer lugar, ya que un empate podría ser suficiente para que los Leones terminen como líderes de su grupo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para este trascendental encuentro, Olimpia tendrá bajas importantes. El cuadro albo no podrá contar con Michaell Chirinos y conel centrocampista Jamir Maldonado, lo que obligará al entrenador uruguayo Eduardo Espinel a buscar alternativas para mantener el equilibrio y la intensidad de su equipo.

Sin embargo, la buena noticia para el conjunto albo es el regreso de uno de sus hombres más importantes en el funcionamiento ofensivo: Jorge Álvarez.

Del otro lado estará un Saprissa que también llega con la intención de cerrar la fase de grupos en lo más alto. Su entrenador, el costarricense Hernán Medford, reconoció el poderío y la historia del Olimpia, asegurando que el conjunto hondureño merece respeto.



Con los dos equipos clasificados, con nueve puntos cada uno y con el orgullo de dos de las instituciones más grandes de Centroamérica en juego, el escenario está listo para una noche especial. Esta vez no hay margen para relajarse: hay liderato, prestigio, historia y orgullo regional en disputa. Una nueva batalla entre el León y el Monstruo Morado está por comenzar.

Horario y dónde verlo