Asesinan a Malcon Hernández, ex del Olimpia: era pastor y empresario

El departamento de Olancho se encuentra consternado tras el violento asesinato de Malcon Oduber Hernández, de 46 años, un reconocido exfutbolista de la Liga Nacional de Honduras y pastor evangélico. El ataque armado ocurrió en la zona sur de la ciudad de Catacamas, en el momento en que realizaba labores de su negocio. Hernández, quien combinaba su vocación religiosa con el comercio como propietario de un taller de estructuras metálicas, había salido junto a su ayudante, Osman Antonio Cruz, para atender un encargo de trabajo.



Mientras desempeñaban sus labores en el sector sur de Catacamas, fueron atacados a disparos por personas desconocidas. Las autoridades locales ya abrieron una investigación para dar con los responsables y aclarar los motivos del crimen.

Antes de dedicar su vida a la fe y al servicio comunitario, Malcon Hernández construyó una trayectoria en el balompié hondureño caracterizada por su entrega y disciplina: No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Inicios en el Olimpia: Se formó y dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Club Olimpia Deportivo.



Pumas UNAH: Continuó su desarrollo deportivo defendiendo los colores de la escuadra universitaria. Atlético Olanchano: Formó parte de las filas del equipo representativo de su departamento natal. Aquí fue donde pudo disfrutar de las mieles de la primera división de Honduras. Al retirar del fútbol profesional, tomó un rumbo muy distinto. Se convirtió en pastor y se puso al frente de la iglesia evangélica Puerta al Cielo, ubicada en la colonia Cruz Roja de Catacamas, ganándose el cariño y respeto de los vecinos y feligreses.

La noticia ha causado profundo dolor e indignación entre la comunidad olanchana, miembros de su congregación y el gremio deportivo del país, quienes recuerdan a Hernández como un hombre comprometido y trabajador tanto con el balón como en el altar.