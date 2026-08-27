Javier López aviva el debate del más grande de C.A: "Saprissa y Olimpia ganan por..."

En una amena charla con los medios de comunicación, López analizó el panorama que le espera a Motagua y reabrió el debate sobre cuál es el club más grande de Centroamérica entre Saprissa y Olimpia. Eso sí, el técnico fue enfático al reiterar su postura: para él, la grandeza de las Águilas está por encima.

Javier López regresó a Honduras con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana en el bolsillo. Pese a haber cedido el liderato de grupo ante el Cartaginés de Costa Rica, el estratega español no ocultó su satisfacción por haber asegurado el boleto a la siguiente ronda.

Asimismo, el entrenador sostuvo que a varios países de la región les falta convicción para dar el salto, marcando esa mentalidad como el factor diferenciador que mantiene al fútbol costarricense un paso adelante gracias a su ADN ganador. Eso sí, la frase que más se resalta sobre el Saprissa vs Olimpia es: "Ganan por ADN".

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Usted mencionó tras el partido ante Municipal que los clubes de Guatemala debían "creer". ¿Qué mensaje le da al futbolista hondureño? Si recuerdan la grabación que hicimos cuando logramos la Copa 20, a mis jugadores siempre les dije que tenían que creer, y al final terminamos siendo campeones. Hay que creer. En Guatemala da la impresión de que no lo hacen, y eso les impide alcanzar los logros que persiguen.

¿Siente que al jugador hondureño le falta esa convicción? Nosotros tenemos la capacidad para ser campeones, pero evidentemente hay que demostrarlo en la cancha. Nunca nos hemos escondido: tenemos la ilusión y el sueño —si así quieren llamarlo—, pero hay que llevarlo a la acción. Por ahora, ya estamos instalados en cuartos de final.

El fútbol de Costa Rica ha dominado el torneo y Alajuelense ganó las últimas tres ediciones. ¿Son los clubes ticos la mayor competencia? La competencia principal es con uno mismo. Ellos ganan porque se la creen; tienen ese ADN y una autoestima alta en todo momento que les ayuda a superar momentos difíciles. Lo vivimos el año pasado con Alajuelense y Cartaginés: no es que sean superiores o jueguen mejor, sino que realmente se la creen.

Motagua ha sido golpeado por las lesiones y ahora podría sumarse la de Luis Vega. ¿Cómo gestionar este panorama? Son situaciones del fútbol. Cuando alguien falta, se abre la oportunidad para otros jugadores y así debemos asumirlo. No podemos ponernos a llorar. Es lamentable porque hemos tenido bajas graves, pero esto le permite a otros mostrarse y responder.

¿Siente el peso o la urgencia de que Motagua rompa la racha y gane un torneo internacional? Algunos lo llaman presión, pero para mí estar en un club como este es un privilegio; siempre lo he dicho. La necesidad de ganar la tengo de forma natural, aunque siempre cuidando las formas. A veces se da y a veces cuesta, porque la competencia es muy exigente.

En cuartos de final podrían enfrentarse a Olimpia. ¿Qué opina de ese eventual cruce? Vamos a esperar de qué lado del cuadro quedamos ubicados. Sin duda será un cruce durísimo, porque los ocho equipos que clasifiquen vienen de superar un filtro muy exigente.

Hay tres equipos de Honduras y tres de Costa Rica en las etapas decisivas... A mí me gustaron mucho las propuestas de FAS y Firpo en El Salvador, y habrá que ver cómo cierra el último grupo. Que Honduras tenga tres clasificados demuestra que nuestro fútbol es fuerte, al igual que el costarricense.

¿El enfoque de Motagua está puesto exclusivamente en la Copa Centroamericana por encima de la liga local? Para nada. Desde el inicio trazamos tres objetivos claros: la Supercopa —que desafortunadamente la perdimos—, la Copa Centroamericana y la Liga Nacional, donde mantenemos intactas nuestras opciones.

Para usted, ¿quién es el verdadero gigante de Centroamérica? Muchos señalan a Saprissa... Históricamente —y sin que se malinterprete mi respuesta— la estadística está ahí y señala que Saprissa y Olimpia son los más ganadores de la región. Quien quiera ubicar a Saprissa por encima por su participación en el Mundial de Clubes, es una apreciación respetable.