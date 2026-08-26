Eduardo Espinel calienta el clásico ante Saprissa: “Olimpia es más grande”

El esperado clásico centroamericano entre el Olimpia y el Deportivo Saprissa de Costa Rica se comenzó a jugar con alta intensidad en las salas de conferencia. En la antesala del trascendental compromiso por la Copa Centroamericana de la Concacaf, el director técnico del conjunto melenudo, Eduardo Espinel, compareció ante los medios de comunicación y encendió el debate regional al sentenciar de forma contundente qué institución manda en el istmo. El estratega uruguayo fue directo al referirse a la histórica rivalidad por el trono del balompié centroamericano. Apoyándose en el arrastre popular y la jerarquía del club, Espinel no dudó en inclinar la balanza hacia el bando albo.

“Para mí yo estoy en el equipo más grande de Centroamérica por lo que veo, por lo que transmite en cada partido no solamente a nivel local sino a nivel internacional. Opinando sobre títulos y principalmente la gente, no tengo ninguna duda de que Olimpia es mucho más grande de todos de todo Centroamérica”, reveló el DT con total convicción. No obstante, la conferencia de prensa también dejó momentos de tristeza en el entorno olimpista. Espinel confirmó la delicada situación de salud que atraviesa el atacante Michaell Chirinos, quien sufrió una severa lesión que requirió intervención quirúrgica de emergencia. “Lo de Chiri fue muy embromado de lo que sufrió, triple fractura. Por suerte y bendito Dios hizo todo lo posible para que saliera bien de la cirugía, pero va a tener su tiempo de recuperación”, detalló con evidente preocupación.