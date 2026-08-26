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Jugador de Saprissa pica a Olimpia y enciende el debate: "Lo habla por sí solo"

El Olimpia vs Saprissa será un duelo que define más que tres puntos en la Copa Centroamericana.

Jugador de Saprissa pica a Olimpia y enciende el debate: Lo habla por sí solo

David Guzmán ha generado debate con sus declaraciones antes de enfrentar a Olimpia.

 David Romero
26 de agosto de 2026 a las 18:46

El mediocampista del Deportivo Saprissa, David Guzmán, calentó la previa del clásico centroamericano con declaraciones contundentes. Para el volante, la discusión sobre qué equipo es el más grande de la región queda clara al revisar los logros internacionales del club costarricense, marcando distancia ante rivales como el Olimpia de Honduras.

Al ser consultado sobre la grandeza de ambas instituciones, Guzmán puso como prueba principal la participación del equipo morado en la cita mundialista de 2005.

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"Lo habla por sí solo ¿no? Yo creo que al final vimos a esa Saprissa en el Mundial de Clubes con el señor que está aquí a la par entonces yo creo que eso lo habla por sí solo y es lo que se ha hecho", afirmó el mediocampista.

Aunque el jugador reconoció que el presente exige nuevos resultados, destacó que los éxitos pasados mantienen su valor: "La historia sí queda atrás, de que es algo nuevo estamos de acuerdo... pero la historia se ganó y se representó de buena manera también".

Guzmán explicó que la mentalidad de triunfo es una norma que se enseña en el club desde las divisiones menores y que se aplica en cada torneo que disputan.

"Saprissa... me enseñó desde el inicio a ser ganador, a luchar siempre por títulos, creo que eso ha marcado la historia", confesó.

Bajo esa misma línea, aseguró que el equipo no depende de motivaciones extra para salir a buscar el resultado: "Para Saprissa cualquier partido que juegue siempre tiene que ganar, es una obligación entonces creo que nosotros no venimos por motivaciones sino venimos a hacer nuestro trabajo, a ganar y avanzar".

Pese a defender el recorrido histórico de su club, el volante mostró respeto por el Olimpia y reconoció el atractivo de jugar un partido de este calibre en un estadio lleno.

"Obviamente que nosotros como futbolistas siempre queremos estar en este tipo de escenario y jugar este clásico va a ser importantísimo para nosotros y obviamente queremos ganarlo", señaló.

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Finalmente, Guzmán recordó que la historia no juega sola y que el pase a la siguiente ronda se resolverá en el terreno de juego. "Tenemos que enfrentarlo con mucha seriedad... vamos a enfrentar un gran rival, tenemos que respetarlo sí, pero nosotros ya dentro de la cancha jugamos 11 contra 11 y tenemos que hacer nuestro fútbol", concluyó.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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