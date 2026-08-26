Marathón vs Real Estelí en vivo: Javier Arriaga estira la ventaja tras mortal cabezazo

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL MARATHÓN VS REAL ESTELÍ!

68': NOTICIÓN: Antigua empata y le está echando una gran mano al Marathón por la Copa Centroamericana de Concacaf. 61': ¡Real Estelí domina la pelota buscando descontar en el marcador ante Marathón. Está quedando eliminado el conjunto pinolero. 52': ¡GOOOOOOOOOOOL DEL MARATHÓN! Javier Arriaga mete un sensacional cabezazo tras tiro de esquina de Brian Farioli. COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO DEL PARTIDO No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

45': SE AGREGAN TRES MINUTOS MÁS AL PARTIDO. 42': ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL MARATHÓN! Brian Farioli, de derecha, coloca la pelota al costado izquierdo del arco de Faust. Tremendo bombazo del argentino. 34': ¡SE SALVÓ REAL ESTELÍ! Tremendo tapadón de Faust tras tremendo zurdazo de Carlos Argueta. El guardián nica manoteó la pelota y la mandó al tiro de esquina.

​​​​​​31': ¡TARJETA AMARILLA! Segunda amonestación en el Real Estelí: Óscar Acevedo recibe la amarilla tras falta cerca del área de Real Estelí. 24': TARJETA AMARILLA: Víctor Casado es amonestado por el Real Estelí de Nicaragua. El réferi no lo perdonó. 21': ¡SE SALVÓ REAL ESTELÍ! Una pierna salvadora de Estelí evita la caída en el arco pinolero tras bombazo inesperado de Brian Farioli. La pelota se fue al tiro de esquina. 15': ¡A UN LADO! Quijano suelta un derechazo que pasa a un lado de la portería de Rougier. El equipo pinolero está dominando el compromiso.

11': ATENCIÓN: Marathón está quedando eliminado con este empate. Necesita ganar para clasificar a cuartos de final de la Copa Centroamericana. 7': Marathón domina la pelota bajo la conducción de Brian Farioli. Real Estelí espera en bloque ante los constantes ataques del conjunto verde. 3': SE SALVÓ MARATHÓN: Jonathan Rougier sale como último hombre tras el posible ataque del Estelí en el área verde. 1': ¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL ESTADIO FRANCISCO MORAZÁN DE SAN PEDRO SULA!

​​​​​​​Marathón está obligado a ganar si quiere seguir con vida en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Herediano también se juega la vida en el otro compromiso. Saltan los clubes al terreno de las acciones del Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Ambos clubes harán calentamiento previo al inicio del compromiso.

ASÍ SALE REAL ESTELÍ: 1. John Faust, 4. Marvin Fletes, 6. Adrián Colombino, 7. Byron Bonilla, 11. Juan Barrera, 13. Agenor Báez, 21. Víctor Casado, 23. Óscar Acevedo, 24. Alberth Calero, 27. Josué Quijano y 28. Ricardo Blanco. ASÍ SALE MARATHÓN: 1- Jonathan Rougier; 16- Nata Martínez, 2- Henry Figueroa, 4- Javier Rivera, 14- Javier Arriaga; 8- Tomas Sorto, 9- Brian Farioli, 10- Damín Ramírez, 22- Carlos Argueta, 29- Carlos Pérez; 11- Nicolás Messiniti. Marathón afrontará este miércoles un partido decisivo frente al Real Estelí de Nicaragua, en un enfrentamiento que pondrá punto final a la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf. Los verdes llegan obligados a conseguir los tres puntos para continuar con vida en el certamen, mientras el conjunto nicaragüense pretende confirmar su clasificación a la siguiente instancia. El cuadro sampedrano encara este compromiso con la presión de jugarse su futuro internacional en 90 minutos. Marathón registra cuatro puntos en el Grupo B y sabe que cualquier resultado diferente a una victoria significará su eliminación del torneo. Por ello, el equipo dirigido por su cuerpo técnico deberá salir desde el inicio en busca del resultado que necesita.

La ecuación es clara para los verdolagas: ganar en casa representa el único camino disponible para alcanzar los cuartos de final. Un empate o una derrota dejarían al conjunto hondureño sin posibilidades de avanzar. La afición del Monstruo Verde espera una reacción contundente y un equipo dispuesto a asumir el protagonismo ante un rival que llega con mayor tranquilidad. En el otro lado estará un Real Estelí que aterriza en Honduras con seis unidades y una posición más cómoda. El Tren del Norte tiene prácticamente encaminado su objetivo, ya que un empate le permitirá asegurar su clasificación. Sin embargo, los dirigidos por Diego Vázquez no quieren conformarse y buscarán una victoria que les permita terminar como líderes de la zona.