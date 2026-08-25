¿Por qué Motagua quedó segundo en la Copa Centroamericana? Esto benefició a Cartaginés

La fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf está llegando a su final y el Grupo D ya tiene definidos a sus dos equipos clasificados a los cuartos de final. Cartaginés terminó como líder, mientras que Motagua se quedó con el segundo boleto después de empatar 1-1 ante Municipal. El Ciclón Azul tuvo la oportunidad de cerrar la fase de grupos en lo más alto de la clasificación, pero el empate ante el conjunto guatemalteco le impidió quedarse con el liderato.

Motagua comenzó ganando el encuentro gracias a Rodrigo de Oliveira, quien adelantó al equipo hondureño al minuto 36. El conjunto azul logró mantener la ventaja durante buena parte del partido y parecía encaminado a cerrar la fase de grupos con una victoria. Sin embargo, Erik López apareció al minuto 76 para marcar el 1-1, resultado que terminó siendo definitivo y que dejó a Motagua con ocho puntos. Con ese empate, Motagua finalizó la fase de grupos con dos triunfos y dos empates, ocho goles a favor y dos en contra, para una diferencia de +6. Sus ocho unidades le permitieron quedarse con el segundo lugar y asegurar su presencia en los cuartos de final. El liderato fue para Cartaginés, que también terminó con ocho puntos, pero ocupó la primera posición gracias a haber recibido menos tarjetas amarillas que el equipo hondureño. El conjunto costarricense registró dos victorias, dos empates, ocho goles marcados y solamente dos recibidos, también con una diferencia de +6. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De esta manera, Cartaginés y Motagua terminaron empatados en puntos y con la misma diferencia de goles, pero el conjunto costarricense se quedó con el primer puesto de acuerdo con los criterios de desempate establecidos para la competición.

Municipal terminó tercero con seis unidades, por lo que se quedó fuera de los cuartos de final pese a haberle sacado un empate el Ciclón Azul en la última jornada. Los guatemaltecos cerraron la competición con una victoria y tres empates. En la cuarta posición quedó FAS, con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. El último lugar fue para Verdes de Belice, que terminó la fase de grupos sin sumar puntos, con cuatro derrotas y una diferencia de goles de -13.

-- Cartaginés y Motagua avanzan a cuartos --

Con la fase de grupos ya finalizada, Cartaginés y Motagua son los representantes del Grupo D en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, el torneo que reúne a los mejores clubes de la región. Cabe mencionar que el Ciclón Azul no ocupa el liderato de su grupo debido a la cantidad de tarjetas amarillas acumuladas durante la fase de grupos y no por la diferencia de goles. El conjunto costarricense suma seis amonestaciones, mientras que los merengues acumulan ocho, razón por la que Cartaginés aparece en el primer lugar y el 'Mimado' es segundo en la tabla.