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Olimpia sorprende a Saprissa con dos anuncios previo al clásico centroamericano

El conjunto merengue espera un llenazo en el Estadio Nacional y sorprende con dos anuncios previos al duelo ante Saprissa.

Olimpia sorprende a Saprissa con dos anuncios previo al clásico centroamericano

El Viejo León le montará un carnaval a Saprissa en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
25 de agosto de 2026 a las 20:46

La afición del Olimpia está respondiendo al llamado y todo apunta a que el Estadio Nacional de Tegucigalpa lucirá sus mejores galas este jueves para el esperado clásico centroamericano ante Saprissa.

El conjunto merengue confirmó que Sol Centro y Anexo Sol Sur ya están completamente agotados, aumentando la expectativa de cara al partido que definirá al líder del grupo C de la Copa Centroamericana de Concacaf.

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El compromiso está programado para las 8:30 de la noche y todavía hay localidades disponibles en otros sectores del coloso capitalino, con precios de 150 lempiras en Sol, 300 en Sombra y 600 en Silla.

Olimpia y Saprissa llegan a la última jornada con nueve puntos y una diferencia de +5 goles, por lo que el ganador se quedará con el primer lugar del grupo, pero cabe mencionar que ambos equipos ya tienen asegurado el boleto a los cuartos de final.

Con dos sectores ya vendidos en su totalidad, la afición olimpista comienza a preparar una noche especial en Tegucigalpa. El Nacional promete convertirse en una caldera y el llamado “infierno blanco” empieza a tomar forma para recibir al gigante costarricense.

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El conjunto dirigido por Eduardo Espinel llegará con las bajas de Michaell Chirinos y Jamir Maldonado, mientras que Saprissa no contará con Luis Javier Paradela, Fidel Escobar y Bancy Hernández.

El clásico centroamericano entre Olimpia y El Monstruo Morado se disputará este jueves 27 de agosto a las 8:30 de la noche, hora de Honduras, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El partido podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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