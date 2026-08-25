Olimpia sorprende a Saprissa con dos anuncios previo al clásico centroamericano

La afición del Olimpia está respondiendo al llamado y todo apunta a que el Estadio Nacional de Tegucigalpa lucirá sus mejores galas este jueves para el esperado clásico centroamericano ante Saprissa. El conjunto merengue confirmó que Sol Centro y Anexo Sol Sur ya están completamente agotados, aumentando la expectativa de cara al partido que definirá al líder del grupo C de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El compromiso está programado para las 8:30 de la noche y todavía hay localidades disponibles en otros sectores del coloso capitalino, con precios de 150 lempiras en Sol, 300 en Sombra y 600 en Silla. Olimpia y Saprissa llegan a la última jornada con nueve puntos y una diferencia de +5 goles, por lo que el ganador se quedará con el primer lugar del grupo, pero cabe mencionar que ambos equipos ya tienen asegurado el boleto a los cuartos de final.

Con dos sectores ya vendidos en su totalidad, la afición olimpista comienza a preparar una noche especial en Tegucigalpa. El Nacional promete convertirse en una caldera y el llamado “infierno blanco” empieza a tomar forma para recibir al gigante costarricense.

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