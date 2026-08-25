Olimpia sorprende a Saprissa con dos anuncios previo al clásico centroamericano

La afición del Olimpia está respondiendo al llamado y todo apunta a que el Estadio Nacional de Tegucigalpa lucirá sus mejores galas este jueves para el esperado clásico centroamericano ante Saprissa.
El conjunto merengue confirmó que Sol Centro y Anexo Sol Sur ya están completamente agotados, aumentando la expectativa de cara al partido que definirá al líder del grupo C de la Copa Centroamericana de Concacaf.
El compromiso está programado para las 8:30 de la noche y todavía hay localidades disponibles en otros sectores del coloso capitalino, con precios de 150 lempiras en Sol, 300 en Sombra y 600 en Silla.
Olimpia y Saprissa llegan a la última jornada con nueve puntos y una diferencia de +5 goles, por lo que el ganador se quedará con el primer lugar del grupo, pero cabe mencionar que ambos equipos ya tienen asegurado el boleto a los cuartos de final.
Con dos sectores ya vendidos en su totalidad, la afición olimpista comienza a preparar una noche especial en Tegucigalpa. El Nacional promete convertirse en una caldera y el llamado “infierno blanco” empieza a tomar forma para recibir al gigante costarricense.
El conjunto dirigido por Eduardo Espinel llegará con las bajas de Michaell Chirinos y Jamir Maldonado, mientras que Saprissa no contará con Luis Javier Paradela, Fidel Escobar y Bancy Hernández.
El clásico centroamericano entre Olimpia y El Monstruo Morado se disputará este jueves 27 de agosto a las 8:30 de la noche, hora de Honduras, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El partido podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.