Burbara adelanta castigo a Aparicio y habla del arbitraje: "Queremos limpiar las toxinas"

El presidente de Real España, Elías Burbara, habló de varios temas que rodean actualmente al conjunto aurinegro, desde la situación de los pagos y los correctivos que se tomarán por las expulsiones de jugadores como Daniel Aparicio, hasta el respaldo que mantiene la directiva hacia el entrenador Jeaustin Campos. Burbara brindó sus declaraciones durante su presencia en una firma de la empresa PACASA, que además presentó los nuevos cuadernos oficiales de Real España, una iniciativa que busca llevar la pasión aurinegra también a las aulas

DECLARACIONES DE BURBARA

Se viene un partido importante contra Choloma. No hay que fallar, no hay que seguir dejando ir puntos ante clubes que, en papel, son inferiores en cuanto a calidad de Real España.

Obviamente todos los partidos hay que afrontarlos con toda la seriedad del caso. Estamos en la mejor disposición de afrontar a todos los rivales sin importar quién, con toda la seriedad del caso, local, visitante, grande, chiquito. Creo que contamos con las suficientes herramientas para sacar los tres puntos, sea donde sea, con quien sea, pero sin menospreciar a ningún rival y sin autogolpearnos a nosotros mismos, porque al final, cuando tú evalúas cuando Real España no gana, siempre hay una roja, un autogol, algún penal mal puesto, siempre hay algo que se sale de las manos deportivas del club. Entonces, creo que ahorita es más enfocarnos en que no haya ninguna externalidad y confiar en todo el trabajo que vamos desarrollando.

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Elías, me ha llamado la atención ese cambio de semblante que ha tenido por ahí. Antes era más tranquilo, ahora mira que tira más. Por ahí dijo que ganaron contra todos, contra dos y demás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado tanto esa postura?

No, a ver, uno se va alcanzando con el paso del tiempo. Obviamente hay reglamentos y hay cosas que uno tiene que respetar, que probablemente no lo dejan expresarse como uno quisiera públicamente, pero fuera de micrófonos, pues obviamente podemos tener todas las conversaciones que se les antoje. Sí deben de ser advertencias por parte de nosotros, o mejor dicho, hacia nosotros, porque siempre lo he dicho: no importa lo que pase en agosto, no importa agosto realmente, lo que importa es diciembre. Entonces, si sucede esto en diciembre, sí va a ser un problema mayor; si pasa en agosto, pues no pasa nada. Demos la vuelta a la página, veamos la siguiente jornada y esperemos sacar los tres puntos el siguiente domingo. Elías, Jeaustin decía en conferencia de prensa que hay expulsiones que no van acorde a un equipo que busca títulos, como la de Jhow Benavidez, la de Daniel Aparicio. Ustedes, como junta directiva, ¿qué correctivos están analizando o estarían tomando contra jugadores que caen en este tipo de actos indisciplinados?

Hay un tema de ambiente. Yo siempre digo que lo que necesitamos hoy más que nunca en Real España es limpiar todas las toxinas del ambiente, entre aficionados, periodistas, directivos, jugadores, cuerpos técnicos. Necesitamos una limpieza del ambiente y, más bien, promover la buena armonía y la unión y unir esfuerzos para llegar fuertes a diciembre, porque de una manera u otra todas esas toxinas del ambiente, de una manera u otra, llegan adentro de la cancha. Porque hoy están dándole coscorrones a Aparicio, la semana pasada era Jhow, hace tres meses era Tatum, era Nixon, un par de meses antes eran otros jugadores. Al final, no es de señalar a una persona o a un jugador, es de que todos juntos tratemos de hacer una burbuja dentro de la cancha para que todo lo externo no afecte lo interno, porque hoy fueron ellos, mañana puede ser otro jugador. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Y cómo limpiar esa situación? Además de afectarle, ¿por qué tan reincidente?

Creo que eso por ahí tiene un tema psicológico. A ver, está todo el staff trabajando en lo mismo. Lo que pasa es que es una tarea no acabar. Creo que no solo es hoy: se ve el problema, se arregla el problema y se deja de hacer. Simplemente, nuestra cultura de trabajo, nuestra cultura de unificación debe ser permanente. A la afición, a todos los dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores, pues el llamado es el mismo: unidos, enfocados en diciembre, nada más.

Elías, respecto a Daniel Aparicio, ¿habrá algún castigo? Porque a mí, sí lo tengo que decir, a mí me dieron información de que al futbolista se estaba pensando en rescindirle el contrato. ¿Hay correctivos? ¿Cómo está el caso de Aparicio? ¿No pasará en nada?

Obviamente va a pasar, como le ha pasado a todos los que han pasado por ahí, sin excepción. Hay un reglamento interno en el club, hay un comité de disciplina en el club. Ellos van a tomar sus decisiones. Obviamente, tampoco al extremo que mencionas, pero sí va a haber unos correctivos, digamos unos correctivos un poco estrictos, bien estrictos, mejor dicho, porque no es por Aparicio, no es por Joe, es porque ya no tiene que seguir sucediendo. O sea, más que el llamado de atención para Daniel o el jalón de orejas para Daniel, es el llamado a los otros 30 jugadores que no pueden expulsarse así por así, porque de nada me sirve corregir a uno y el domingo es otro y el siguiente sábado es otro y así sucesivamente.

Elías, para cerrar el tema, tengo entendido también que desde el 21 de agosto ya la totalidad del plantel está al día, está pagado, no hay temas de atrasos salariales. Ya en Real España todo está resuelto, ¿no?

Jugadores nunca han estado atrasados, cuerpo técnico, administración siguen levemente atrasados. Ahorita en esta semana es semana de pagos para todos, medio emparejamos, no nos vamos a poner al día, no te voy a mentir. Cuerpo técnico, administración van a estar levemente atrás, pero creo que ahorita la prioridad, que son los jugadores, ahí no va a haber ningún problema. Obviamente, esto no es una excusa ni estoy apaciguando nada. Estamos trabajando arduamente para limpiar todo esto. Ustedes conocen al Real España, siempre hemos cumplido, no es nada nuevo. Si los flujos de caja andan como montaña rusa, no significa que los presupuestos están malos. Así que el 31 de diciembre seguro se cumple con todo el presupuesto de la temporada. Con Jeaustin tranquilo, ¿está tranquilo Justin?

Sí, a ver, obviamente tranquilo y cómodo o no, hay mucho trabajo por hacer, muchos temas que resolver, que arreglar. Se le comprende tanto a ellos como a los demás, cualquier incomodidad, obviamente, pero esa incomodidad la transfiero a todo el ámbito de Real España. Aficionados, directivos, patrocinadores, necesitamos estar unidos y necesitamos apoyar al club con un granito de arena. Compren cuadernos PACASA, ayuden a Real España. Por algo que compren, con algo que colaboren, algo va a terminar en las arcas de Real España. Así que, con cuadernos, con uniformes, con boletos, apoyen, acérquense al club y los veo en el estadio el domingo. Es difícil mantener un equipo aquí en el fútbol hondureño, es complicado, usted que lleva muchos años en él, porque cada año o cada semestre se habla: Real España le debe a los jugadores, Real España le debe aquí, Real España esto y esto y lo otro. Sí, pero porque quieren hablar. Al final no hay ningún caso en el TAS de incumplimiento, al final siempre se cumple. Siempre pongo el ejemplo: que el flujo de caja sea una montaña rusa no significa que los presupuestos estén equivocados o estén creados de forma irresponsable. Al 31 de diciembre, si usted dijo que el 31 de diciembre estoy pagándole diciembre a todo mundo, que los flujos de dinero por ratos entran, por ratos no entran. También hay que comprender que en junio y julio fueron dos meses completos donde no entró ni un peso al equipo. Hay unos vacíos que llenarlos a veces cuesta tiempo. Hay un periodo de tiempo para llegar de algún jugador que sea agente libre, ¿podría pasar eso?

No andamos en el mercado. Por ahí hubo un par de ofrecimientos, ayer incluso todavía había andado gente sonando, pero realmente es irresponsable traer a alguien a estas alturas sin pretemporada, en medio del torneo, con media fecha FIFA a punto de aparecer, donde nos vamos a parar casi un mes entero. Creo que no. Si vendría alguien, vendría a calentar bancas. Y no es porque tenga un problema o cualquier fichaje o que sea un mal fichaje, es de que sin pretemporada, sin el trabajo técnico o táctico, como que no hay condiciones para traer a alguien a mitad de torneo.