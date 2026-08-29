Tabla de posiciones Liga Nacional: Marathón y Motagua presionan al Olimpia

Este sábado se disputaron tres partidos correspondientes a la jornada 5 del Apertura 2026. Marathón, Platense y Motagua se llevaron los tres puntos y subieron puestos en la tabla de posiciones. Marathón se impuso esta tarde sobre el Génesis en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz (1-2). El conjunto verdolaga comenzó perdiendo el encuentro, pero logró reponerse con los tantos de Damin Ramírez y Jonathan Bueso.

Con este triunfo, el equipo de Silvio Rudman cierra una semana perfecta luego de que hace unos días consiguió clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El 'Monstruo' sigue sin conocer la derrota tras cinco fechas disputadas y llegó a los 11 puntos para colocarse líder provisional en la clasificación. En el segundo puesto se ubica el Olimpia con 10 unidades. Los leones visitan este domingo Danlí para enfrentar a un Estrella Roja que viene inspirado. Los dirigidos por Eduardo Espinel necesitan ganar para volver a la cima. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por su parte, Motagua subió al tercer lugar con 9 puntos. El conjunto azul festejó esta noche sus 98 años de historia con una remontada sobre el Olancho FC en el Estadio Nacional (2-1).

Real España, con su partido pendiente ante Choloma, es cuarto con ocho unidades, al igual que Olancho que sufrió su primera derrota del certamen frente las águilas en la capital.

Estrella Roja y Génesis comparten siete puntos en la sexta y séptima plaza, respecticamente. Independiente se queda en el octavo escalón con cinco unidades. Platense finalmente salió del sótano tras conseguir su primer triunfo precisamente sobre el Independiente en el Estadio Morazán (2-1). El conjunto escualo ahora es noveno con cuatro puntos, seguido por el Choloma y Juticalpa que comparten tres. En el último puesto se sitúan los Lobos de la UPNFM con tan solo dos puntos.